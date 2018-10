Bến xe Yên Sở “vỡ mộng” hoàn thành quý II năm 2018

(Dân Việt) Trao đổi với Dân Việt, đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết, do còn thiếu quyết định giao đất, cho thuê đất và nghĩa vụ thuế với nhà nước nên dự án Bến xe khách Yên Sở chưa được cấp giấy phép xây dựng, mục tiêu hoàn thành vào quý II năm 2018 đã bị “phá sản”.

Bến xe Yên Sở “vỡ mộng” hoàn thành quý II năm 2018 (Ảnh: QT)

Chưa có giấy phép xây dựng

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Vũ Diêm, phòng Quản lý đô thị (UBND quận Hoàng Mai) cho biết: Bến xe khánh Yên Sở được cấp chủ trương đầu tư năm 2016, hiện đang xin giấy phép xây dựng nhưng còn thiếu các thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Theo ông Diêm, giấy phép xây dựng bến xe Yên Sở là do UBND quận Hoàng Mai cấp nhưng hiện tại do chưa đủ thủ tục nên quận Hoàng Mai chưa cấp cho đơn vị này để thi công.

“Hiện nay, tiến độ của dự án đã thay đổi nên phải điều chỉnh lại, nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chậm. Việc điều chỉnh tiến độ phải do UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định, còn điều chỉnh lúc nào khởi công và hoàn thành còn phải do đề xuất của cả nhà đầu tư”, ông Diêm nói.

Theo tài liệu của ông Diêm cung cấp, ngày 30.12.2016, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 7283 chấp thuận đầu tư dự án bến xe khách Yên Sở, quận Hoàng Mai. Tổng vốn đầu tư là 118 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 30 tỷ đồng và vốn vay huy động hợp pháp khác là 88 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là quý 4.2017 và hoàn thành vào quý 2 năm 2018.

Quyết định này cũng nêu rõ: “Phải thực hiện đúng nội dung, tiến độ dự án được UBND TP. Hà Nội cho phép. Chỉ được phép khởi công công trình sau khi hoành thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Việc nhiều người dân thắc mắc là dự án này chưa có giấy phép xây dựng đã tiến hành san lấp mặt bằng, ép cọc trong thời gian vừa qua, gây phản ứng mạnh cho người dân xung quanh có vi phạm quy định của pháp luật hay không?

Trả lời câu hỏi này, ông Diêm cho biết: “Trong hồ sơ thiết kế thi công được Sở Xây dựng thẩm định cũng cho phép khi giải phóng mặt bằng, san nền và ép cọc thí nghiệm thử tải cho công tác thi công thì không cần giấy phép xây dựng”.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân sống bên cạnh dự án thì các hoạt động thi công như san lấp, ép cọc …tại dự án này đã được dừng lại khoảng hơn 10 ngày nay mà không rõ lý do.

Liên quan tới câu hỏi việc bàn giao đất và lựa chọn nhà đầu tư là tư nhân khi xây dựng bến xe Yên Sở có qua đấu giá, đấu thầu không? Ông Diêm cũng cho biết, UBND quận không có thẩm quyền nên không đủ thông tin để trả lời về vấn đề này.

Hồ Yên Sở hiền hòa, thơ mộng chỉ còn là "vang bóng một thời" (Ảnh: IT)

Dự án nhiều vấn đề khó hiểu

Sau khi nhận được báo cáo của UBND. TP. Hà Nội ngày 20.8. 2018 về quá trình triển khai thực hiện đầu tư bến xe khách Yên Sở, ngày 31.8.2018 văn phòng chính phủ có văn bản số 8230/VPCP-CN gửi UBND TP. Hà Nội nêu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND Thành phố triển khai đầu tư Bến xe khách Yên Sở theo thẩm quyền, đúng quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật; đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan, bảo vệ môi trường; đảm bảo công khai, minh bạch, không gây lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước.

Năm 2016, UBND TP. Hà Nội đã cấp phép Công ty Cổ phần bến xe Thanh Trì có địa chỉ: Số 1199, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội triển khai dự án bến xe Yên Sở; đại diện pháp luật là ông Tô Mạnh Hùng, Công ty Cổ phần bến xe Thanh Trì. Công ty này là một doanh nghiệp mới chỉ được cấp phép và chính thức hoạt động từ ngày 12.7.2016 thì đến ngày 30.7.2016 đã được UBND. TP. Hà Nội “chỉ định” câp phép triển khai dự án bến xe Yên Sở, không cần phải qua đấu thầu. Trong khi, ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ và một số ngành nghề khác, không hề có kinh nghiệm liên quan tới bến xe.

Ông Đặng Đình Bách – Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu pháp luật chính sách và phát triển bền vững (LPSD) cho biết: ngày 31.8.2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8230/VPCP - CN gửi hỏa tốc tới UBND TP. Hà Nội về vấn đề đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở, TP. Hà Nội. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát và nghiên cứu, LPSD nhận thấy và mong muốn chia sẻ một số thông tin cần xác minh và điều chỉnh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án Bến xe Yên Sở vẫn còn tồn tại như:

Chưa đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy hoạch và quy định của pháp luật; chưa đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan, bảo vệ môi trường, xâm phạm quyền trẻ em: chưa đảm bảo công khai, minh bạch, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước…

Theo ông Bách, dự án Bến xe Yên Sở nếu phải chờ HĐND TP. Hà Nội phê duyệt thì tại sao chưa đủ thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng đã được triển khai lấp hồ, san gạt mặt bằng và ép cọc thi công?

Trung tâm LPSD cũng cho rằng, dự án này chưa đúng quy hoạch vì, quy hoạch Bến xe Yên Sở là bến xe trung hạn (khoảng 10 năm) theo Quyết định 519/QĐ-TTg ngày 31.3. 2016, nhưng UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bến xe Yên Sở (Quyết định 7283/QĐ-UBND ngày 30.12 .2016 của UBND TP. Hà Nội) với thời hạn kéo dài tới 50 năm.

Mặt khác, theo LPSD vị trí xây dựng bến xe khách Yên Sở hiện nay đã được quy hoạch là bến xe tải Thanh Trì. Bằng chứng là: Bến xe tải Thanh Trì vẫn hoạt động cho đến khi có quyết định đầu tư bến xe khách Yên Sở và Ban quản lý bến xe tải Thanh trì (trực thuộc quận Hoàng Mai) vẫn hoạt động.

Ngoài ra, việc UBND TP. Hà Nội cho phép bến xe khách Yên Sở đồng thời là bến xe tải là không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Vấn đề này đã được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nêu rõ trong văn bản gửi tới các cơ quan chức năng.

Đại diện LPSD cũng cho rằng, bến xe Yên sở được cơ quan quản lý và nhà đầu tư thông báo có quy mô hiện đại nhất Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng nhưng theo quy hoạch chỉ là bến xe trung hạn (2018-2025). Và nếu tiến độ đầu tư các bến xe quy hoạch mới hoàn thành trong khoảng thời gian 2018-2025, việc di chuyển các bến xe phía Nam ra vành đai 4 phải thực hiện thì việc đầu tư bến xe khách Yên Sở không thể nói là không lãng phí.