Bình Dương sẽ xử lý nghiêm vụ chuyển nhượng 43ha đất công giá “bèo”

(Dân Việt) Theo Tỉnh uỷ Bình Dương, Tỉnh uỷ chỉ cho TCT Bình Dương liên doanh góp vốn bằng tiền với đối tác để lập ra Công ty liên doanh Tân Phú chứ không cho góp vốn bằng đất, không cho bán, chuyển nhượng 43 ha khu đất dự án. Hiện nay, dự án đang được thanh tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất công tại Khu đô thị - Thương mại – dịch vụ Tân Phú được chuyển nhượng với giá thấp, có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước. Sáng 4/9, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp thông tin về vụ việc này.

Theo thông tin từ ông Bùi Minh Thạnh – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương (người chủ trì buổi thông tin – PV), 43ha đất nêu trên ban đầu do Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tỉnh Uỷ Bình Dương) quản lý vào năm 2004.

Ông Bùi Minh Thạnh - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương thông tin về vụ chuyển nhượng 43ha đất công. Ảnh: V.D

Quá trình góp vốn, ngày 21/7/ 2010, trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là Tổng Cty, TCT Bình Dương) xin chủ trương để hợp với Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích là đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha thuộc khu đất dịch vụ hơn 567 ha của khu liên hợp trên. Trong đó, TCT Bình Dương góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Sau khi xem xét, đánh giá đề nghị của TCT Bình Dương, ngày 17/8/2010 Tỉnh uỷ Bình Dương đã có công văn đồng ý với chủ trương này.

Đến năm 2017, TCT Bình Dương xin chủ trương xin chuyển nhượng 30% vốn góp điều lệ tại Công ty Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc để tập trung vốn thực hiện dự án.

Sau khi xem xét, Thường trực Tỉnh uỷ đã đồng ý với chủ trương chuyển nhượng phần góp vốn 30% (tương ứng 60 tỷ đồng), đồng thời có chỉ đạo TCT Bình Dương phải thuê đơn vị tư vấn độc lập để thẩm định giá trị tăng thêm của phần góp vốn ban đầu để làm cơ sở đàm phán, ký các hợp đồng chuyển nhượng. Đồng thời, TCT Bình Dương phải chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng, thu tiền theo đúng quy định với chủ trương này.

Khu đất 43ha nằm tại vị trí đắc địa, đắt giá nhất tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Tỉnh uỷ Bình Dương khẳng định, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Thường trực Tỉnh uỷ là cho TCT Bình Dương thực hiện việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp là 30% cổ phần bằng tiền, không phải là góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, trên cơ sở đã có chủ trương rõ ràng, ngày 10/10/2018, TCT Bình Dương đã có công văn số 101 gửi Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương xin điều chỉnh phương án sử dụng đất, trong đó có phần góp vốn với Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc để thành lập công ty liên danh bằng quyền sử dụng đất chứ không phải bằng tiền.

Xét thấy, TCT Bình Dương đã chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ về việc chỉ cho Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương góp vốn 30% bằng tiền, nên ngày 10/10/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã có thông báo số 512 về việc thu hồi chủ trương cho Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương góp vốn 30% tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để kiểm tra, làm rõ quá trình góp vốn của Công ty.

Cũng theo Tỉnh uỷ Bình Dương, hiện nay trên thực tế TCT Bình Dương đã thực hiện việc góp vốn 30% tai Công ty Tân Phú bằng quyền sử dụng đất 43ha. Từ những dấu hiệu này, Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương đã giao cho Ban cán sự Đảng chỉ đạo, thành lập đoàn thanh tra.

Hiện nay, vụ việc đang được thanh tra, làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại khu đất 43ha tại Khu đô thị - Thương mại – dịch vụ Tân Phú.

Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương một lần nữa khẳng định, quan điểm của Tỉnh uỷ Bình Dương là sẽ không bao che cho những sai phạm. Khi có kết luận của Thanh tra, Tỉnh uỷ sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm và có thông tin cụ thể đến báo chí.

Như Dân Việt đã thông tin, khu đất 43ha tại dự án Khu đô thị - Thương mại – dịch vụ Tân Phú thuộc tài sản Nhà nước do Tỉnh uỷ Bình Dương quản lý đã được TCT Bình Dương chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng tương đương 581.653 đồng/m² đất. Trong khi đó, theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn, giá đất ở đô thị khu vực TP Thủ Dầu Một (các phường Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Lợi, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp) mức giá chuẩn tại vị trí 1 là 24,57 triệu đồng/m².

Với một phép tính đơn giản, diện tích 43ha đất kể trên nằm dọc theo đường Phạm Ngọc Thạch thuộc vào vị trí 1 sẽ có giá cao gấp hơn 42,2 lần so giá đã được chuyển nhượng.

Khu đất 43ha nằm bên mặt tiền đường Võ Văn Kiệt và Phạm Ngọc Thạch, là vị trí “vàng” nằm trên trục đường dẫn vào Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Theo tìm hiểu của PV, chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Kim Oanh Group), người đại diện pháp luật là bà Đặng Kim Oanh, chức vụ Tổng giám đốc.

Khu đất 43ha này Kim Oanh Group thực hiện dự án “Khu đô thị Tân Phú” và được tổ chức lễ động thổ vào ngày 28/1/2018.