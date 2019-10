Cánh Diều cất cánh Cục hàng không lo ngại quá tải hạ tầng sân bay.

Tại buổi họp báo quý III/2019, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: “Vấn đề an toàn luôn luôn được đặt lên hàng đầu, do đó, Bộ GTVT có ủng hộ các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực hàng không nhưng phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nhu cầu phát triển giao thông. Sự xuất hiện của các hãng bay mới cũng sẽ mang lại lợi ích cho người sử dụng, giá cả sẽ tốt hơn cho hành khách”. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng: “Việc cấp phép cho các hãng bay mới đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Bộ GTVT có quy trình chặt chẽ cấp phép cho hãng hàng không mới ra đời. Trường hợp của Bamboo Airways là một ví dụ, họ đã mất hơn 1 năm mới hoàn thiện xong thủ tục để được cấp phép bay”. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho hay, hàng không là ngành kinh doanh có điều kiện nên khi cấp phép phải xem xét kỹ. Trong đó, có yếu tố dự phòng mở hãng với nhu cầu thị trường đánh giá trên cơ sở tăng trưởng để đáp ứng tốt hơn, xem xét phù hợp lộ trình năng lực cảng hàng không (CHK) và năng lực quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước. Đặc biệt hãng mới mở phải xem xét kỹ về tính cạnh tranh, lộ trình đầu tư, điểm đến.