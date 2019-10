Chân dung Chủ tịch Saigonbank Vũ Quang Lãm

(Dân Việt) Ông Vũ Quang Lãm chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigonbank sau 1 năm “bỏ trống”. Hơn 1 năm trước, ông Vũ Quang Lãm đã được HĐQT Saigonbank quyết định cho thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để tạm thời đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM tại ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa công bố thông tin về nhân sự hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2109 – 2024 sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) của Saigonbank tổ chức vào ngày 4/10/2019 đã thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo đó, ông Vũ Quang Lãm chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ này.

HĐQT nhiệm kỳ mới của Saigonbank

Trước đó, vào tháng 6/2018, ông Vũ Quang Lãm đã được HĐQT Saigonbank quyết định cho thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để tạm thời đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM tại ngân hàng.

Được biết, ông Vũ Quang Lãm sinh ngày 5/9/1969, hiện là đại diện phần vốn góp của các cổ đông là Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.

Ông Lãm tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế toán TPHCM, Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế TPHCM), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Tân Chủ tịch Saigonbank xuất thân là kế toán Công ty Phát triển nhà quận 1; Nhân viên Xí nghiệp chế biến hàng Xuất khẩu Tân Thuận; Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa – Sở Tài chính TP. HCM. Ông từng trải qua các chức vụ Phó Trưởng phòng Ngân sách – Sở Tài chính TP. HCM; Trưởng phòng Đầu tư sửa chữa – Sở Tài chính TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (từ 2013 – 4/2017).

Từ tháng 4/2017 đến nay ông Lãm giữ chức cán bộ đại diện vốn Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà phú Nhuận.

Từ tháng 6/2017 - 6/2018, ông Vũ Quang Lãm là Thành viên HĐQT, đại diện quản lý vốn góp của các cổ đông Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận, kiêm Tổng giám đốc Saigonbank.

Ông Vũ Quang Lãm chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Saigonbank

ĐHĐCĐ của Saigonbank cũng đã thông qua danh sách 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ngoài ông Vũ Quang Lãm còn có bà Trần Thị Phương Khanh; ông Trần Thanh Giang; ông Trần Quốc Thanh; ông Nguyễn Cao Trí và một thành viên độc lập là bà Phạm Thị Kim Lệ.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông cũng bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có 3 thành viên là bà Đặng Thị Kiều Phước, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

Phát biểu tại ĐHCĐ bất thường 2019 sau khi được bầu vào ghế “nóng”, ông Vũ Quang Lãm cho rằng, HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ nỗ lực để đưa Ngân hàng phát triển ở chặng đường phía trước dù còn có nhiều thách thức. Saigonbank nỗ lực gắng với cơ cấu đẩy mạnh xử lý nợ xấu như đề án đã được NHNN chấp thuận.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Saigonbank ở mức 21.291 tỷ đồng, tăng 4,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay ở mức 14.181 tỷ đồng, tăng 3,73%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,25%. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ đạt 88 tỷ đồng so với cùng kỳ và hoàn thành 50,5% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

Saigonbank cho biết, sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2019. Việc lên sàn UPCoM nhằm thực hiện chỉ đạo của NHNN là tất cả các tổ chức tín dụng đều phải niêm yết trước năm 2020.