Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Lo hàng Trung Quốc ồ ạt "đội lốt" hàng Việt

(Dân Việt) Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang nóng lên từng ngày và dự kiến sẽ có những tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt trong lĩnh vực hàng may mặc, nhiều chuyên gia nhận định, có thể Trung Quốc sẽ “lách” các sự trừng phạt của Mỹ bằng cách “đội lốt” hàng Việt để xuất khẩu sang Mỹ.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam nhận định, hàng hóa của Trung Quốc vào Mỹ bị đánh thuế cao nên phía Trung Quốc có thể sẽ tìm cách gắn mác nước khác, trong đó có Việt Nam. Bởi Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc, thuận tiện cho công tác logistic. Đồng thời, với tốc độ tăng trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ như hiện nay thì việc Trung Quốc chọn Việt Nam là 1 trong những nước trung gian để xuất khẩu sang Mỹ là một kịch bản có thể lường trước.

Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang thị trường Mỹ là 6,323 triệu USD, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ đang có xu hướng tăng

Đồng quan điểm này, một số chuyên gia kinh tế cũng lo ngại rằng, nếu chuyện này xảy ra và bị Mỹ phát hiện thì có thể phía Mỹ sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt nặng nề lên hàng hóa Việt Nam.

Ông Giang cũng cho rằng, do Mỹ đánh thuế rất cao nên các doanh nghiệp dệt may của Trung Quốc sẽ tìm cách đẩy hàng hóa sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Thời gian gần đây, Trung Quốc còn liên tục giảm giá đồng nhân dân tệ khiến cho giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc giảm, gây áp lực cạnh tranh lớn với hàng hóa của Việt Nam.