Đại uý Lê Thị Hiền bị các đại lý bán vé ngăn chặn sử dụng dịch vụ hàng không

(Dân Việt) Chi nhánh Miền Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa gửi văn bản đến các đại lý bán vé máy bay “hướng dẫn chi tiết” nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn Đại uý Lê Thị Hiền “mon men” sử dụng dịch vụ hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định 1929/QĐ-CHK về việc cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách Lê Thị Hiền thời hạn 12 tháng. Theo đó, Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 23/8, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) bị cấm bay từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021.

Đại uý Lê Thị Hiền. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo văn bản số 8025/TCTHK-CNKVMB ngày 27/08/2019 của Vietnam Airlines gửi các đại lý bán vé với nội dung: Căn cứ Công văn số 188/TCTHK-ANHK ngày 26/8/2019 của Phòng An ninh hàng không, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam– Chi nhánh Miền Bắc triển khai tới các Đại lý thông báo về việc cấm vận chuyển và kiểm tra trực quan bắt buộc có thời hạn đối với bà Lê Thị Hiền, sinh ngày 02/06/1983, có địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lý do cấm vận chuyển: Bà Lê Thị Hiền là hành khách đi chuyến bay VN248/SGN-HAN ngày 11/08/2019 đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, gây rối tại cảng hàng không, sân bay, có lời nói xúc phạm và hành hung nhân viên hàng không đang làm nhiệm vụ, bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 0022055/QĐ-XPHC ngày 17/08/2019 của Trưởng đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines yêu cầu các đại lý bán vé máy bay cập nhật thông tin về Đại úy Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, công tác tại tổ Xử lý vi phạm thuộc Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Đống Đa, Hà Nội) và kịp thời phát hiện, ngăn chặn bà Lê Thị Hiền khi làm thủ tục đặt chỗ và bán vé trong thời hạn cấm vận chuyển.

Trước đó, Đại uý Lê Thị Hiền làm thủ tục chuyến bay tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg) và yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay.

Đồng thời, Đại uý Lê Thị Hiền to tiếng, chửi bới. Sau khi nhận được thông tin, Đội An ninh trật tự sân bay có mặt, yêu cầu hành khách trên hợp tác. Được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Hiền tiếp tục dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã và có hành vi xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng Giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn công an Tân Sơn Nhất xử lý. Đồn công an đã lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày 11/8 và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà Hiền về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng với số tiền 200.000 đồng.