Dự án đường nghìn tỷ 7 năm vẫn ngổn ngang, đội vốn: Bitexco nói gì?

Dự án Đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Thanh Trì – Hà Nội) do tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư vừa bị kiểm toán nhà nước "điểm tên" vì đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu dự án này bị chỉ ra loạt sai phạm. Tại thông báo kết luận số 1785 ngày 19.7.2017 củaThanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của Tập đoàn Bitexco trong việc xây dựng Dự án BT đường bao quanh khu tưởng niệm Công viên Chu Văn An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội).