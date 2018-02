Giá đào tăng vọt ngày giáp Tết

(Dân Việt) Ngày nghỉ cuối tuần lại đúng vào 25 Tết nên người dân đổ xô ra đường sắm Tết. Mặt hàng đào, quất, cây cảnh bán chạy như tôm tươi, khiến giá tăng vọt gấp 2-3 lần mấy ngày trước.

Giá cho một cành đào đẹp nhiều nụ, trúng Tết (khoảng 5 ngày Tết) có giá không dưới 500 nghìn đồng. Riêng giống đào phai, đào phớt hồng có giá đắt hơn 1 chút so với bích đào. Đào cành phá tán, loại to, đào già có giá đắt gấp đôi so với đào bình thường.

Người dân đổ xô đi chọn mua đào. Giá cho những chậu đào gốc non, răm ít này chỉ tầm 1 triệu (Ảnh M.N)

Ông Nguyễn Viết Chiến (chủ vườn đào ở chân Cầu Nhật Tân, Phú Thượng) cho biết, năm nay đào bán khá chạy. Tới thời điểm này vườn đào của ông đã bán hết hơn 70 gốc và cành. Giá đào đã tăng nhẹ tại vườn trong 3 ngày gần đây. "Năm nào cũng vậy, tới sát Tết người dân mới đổ xô đi mua sắm, thời điểm này lại rơi trúng vào ngày cuối tuần nên lượng người tới vườn mua sắm rất đông. Thường thời điểm này là thời điểm quá đẹp để chơi đào cành. Giá đào trong 3 ngày nay đã tăng khoảng 20-30% giá so với trước đó, có khi gấp đôi” – ông Chiến nói.

Cành đào này khá đẹp nhưng vì nở nhiều nên được chị Hương rao bán với giá 400 nghìn đồng/ cành. Trong khi đó những cành đào nụ tại vườn có giá không dưới 500 nghìn đồng. (Ảnh M.N)

Trong khi đó, dạo một vòng quanh chợ hoa Nhật Tân và chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) không khí tại chợ hoa cũng rất náo động. Dù 5 giờ chiều nhưng lượng người mua vẫn rất đông đúc. Ở đây có đủ loại đào, từ bích đào Nhật Tân, đào phai Nhật Tân, hay đào núi, đào rừng...

Chị Nguyễn Thị Hương (người bán tại chợ hoa Lạc Long Quân) cho biết thông thường giá 1 cành đào nụ, tán rộng đều cao khoảng 1m, rộng 80 cm có giá 600-700 nghìn đồng. Những cành đào đẹp nhưng đã nở 70% có giá chỉ từ 400 nghìn đồng trở xuống”.

So với đào, giá quất không có nhiều biến động. Những cây quất có giá tầm 1-1,5 triệu đồng được nhiều người lựa chọn nhiều hơn cả. Mặc dù có giá hữu nghị, nhưng số lượng người chơi quất ít hơn nhiều so với lượng người mua đào.

Có thâm niên chơi đào cành, anh Nguyễn Gia Huy (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, rảnh thì anh cùng con đi chợ ngắm hoa chứ nhà anh thường phải tới 28 Tết mới cắm đào. Mặc dù có thể càng sát Tết giá đào càng tăng cao nhưng theo kinh nghiệm của anh Huy thì cắm đào từ ngày đó thì đào sẽ đẹp nhất trong ngày Tết và chơi được tới 6-7 ngày Tết.

Bố con anh Huy đi "ngó nghiêng" còn 28 mới mua đào để chơi được lâu (Ảnh M.N)