Hà Nội đề nghị bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông trước Tết 2019

(Dân Việt) Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm bàn giao đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, để Hà Nội đưa vào khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân Thủ đô vào trước Tết Nguyên đán 2019.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa đi kiểm tra công tác vận hành thử liên động tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông, và công tác chuẩn bị trước khi tiếp nhận bàn giao từ Bộ Giao thông vận tải tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp đến kiểm tra tại một số nhà ga và tham gia chạy vận hành thử liên động trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa đi kiểm tra công tác vận hành thử liên động tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông ngày 22.9

Tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là tuyến đầu tiên trong 10 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch của Hà Nội, người dân mong đợi tuyến đường sắt đô thị này đi vào vận hành sẽ góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông đô thị của TP.

Ghi nhận các đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai tốt các công tác chuẩn bị để đảm bảo đưa tuyến vào vận hành thử. Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm bàn giao, để Hà Nội đưa vào khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân Thủ đô vào trước Tết Nguyên đán 2019 - thời điểm mật độ tham gia giao thông tăng cao.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban quản lý dự án đường sắt và các đơn vị tư vấn giám sát, thi công cần đặt lên hàng đầu việc bảo đảm an toàn công trường, không để xảy ra mất an toàn lao động và mất an toàn thiết bị.

Ngoài ra, cần thành lập hội đồng nghiệm thu cơ sở, chi tiết hóa để xác định rõ trách nhiệm các bên trong công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao, vận hành.

Trước đó, báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận quản lý, vận hành tuyến đường sắt này, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Sở đang hoàn thiện quy định về quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đồng thời, đang tổ chức nghiên cứu các phương án tổ chức lại mạng lưới các tuyến xe buýt để bảo đảm kết nối đồng bộ và hiệu quả hạ tầng giao thông với tuyến đường sắt đô thị này.

Tính đến nay, dự án đã đạt 98% khối lượng xây dựng, 88% lắp đặt thiết bị, đang được các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các nhà ga, khu Depot trong năm 2018 và vận hành chạy thử. Theo công suất thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 2A có lưu lượng vận chuyển khoảng 1 triệu lượt người/ngày. Các thông số chạy thử vận hành cho thấy, tuyến đường sắt đã đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải.

Được biết, trong giai đoạn nghiệm thu, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội Metro Hà Nội – đơn vị sẽ tiếp nhận và vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cần kết hợp làm quen công nghệ, quy trình vận hành, quản lý.