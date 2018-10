Hé lộ những "bí mật" của Vũ "nhôm” ở bán đảo Sơn Trà

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ dự án 137 biệt thự thuộc khu vực tây nam Suối Đá và dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa sang Cơ quan điều tra Bộ Công an. Trong đó, dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa là của Vũ "nhôm".

Trong quá trình thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án tới Cơ quan điều tra Bộ Công an, gồm dự án 137 biệt thự thuộc khu vực tây nam Suối Đá và dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa).

Trong đó, dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa là của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Nhiều sai phạm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79 do ông Vũ "nhôm" làm chủ. Ngày 11-8-2014, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Quy mô dự án theo quy hoạch: 228 biệt thự. Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng 79 đã nộp 70 tỉ đồng tiền thuê đất, dự án chưa triển khai xây dựng.

Tuy nhiên, theo nhận xét, đánh giá của cơ quan chức năng, dự án này được UBND thành phố cấp đất trực tiếp cho doanh nghiệp, không có dự án đầu tư, không thông qua đấu thầu dự án sử dụng đất hoặc đấu giá đất theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2003; không thông qua tham mưu của các sở, ngành có liên quan theo quy định (Văn phòng UBND thành phố tham mưu trực tiếp UBND thành phố cấp đất cho doanh nghiệp).

Mặc dù được UBND thành phố giao đất từ năm 2007 đến nay nhưng dự án không triển khai xây dựng, không làm các thủ tục thuê đất, đến tháng 11-2014, UBND thành phố có công văn 7097/UBND-QLĐTh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 6123/QD-UBND ngày 29-7-2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, dự án này chủ yếu là làm biệt thự trên khu vực đất ở đã được giao đất có thu tiền 154.968 m2 và được UBND thành phố cấp 33 giấy chứng nhận QSDĐ với mục đích đất ở.

Dự án nằm ở độ cao trải dài từ trên 100 m so với mực nước biển đến hơn 200 m so với mực nước biển (trong 95,58 ha có 62,58 ha cao từ 100m-200 m và 33,4 ha thấp hơn 100 m so với mực nước biển).

Dự án ảnh hưởng đến công trình quốc phòng đã xây dựng và đất có tầm quan trọng cao trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Vị vậy, đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP Đà Nẵng phối hợp các sở ban, ngành rà soát nghiên cứu đề xuất thu hồi dự án.

Lô biệt thự tai tiếng

Dự án 137 biệt thự là 1 trong 18 dự án đã được cấp phép ở bán đảo Sơn Trà. Dự án này trước đây được UBND TP Đà Nẵng giao Công ty Quản lý khai thác đất (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN-MT Đà Nẵng) để đầu tư, xây dựng hạ tầng.

Mỗi lô biệt thự có diện tích 300 m2 và hiện đã có 1 biệt thự mẫu nằm ở lô L09 được xây dựng xong.

Tuy nhiên qua quá trình rà soát, xét thấy dự án này chưa được phê duyệt 1/500, chưa được giao đất và chưa có đánh giá tác động môi trường nên TP Đà Nẵng đã xóa dự án này ra khỏi quy hoạch.

Lô biệt thư L09 được UBND TP Đà Nẵng chuyển quyền sử dụng đất với diện tích 300m2 cho bà Lê Thị Ngọc Oanh (vợ của ông Đào Tấn Cường – anh của ông Đào Tấn Bằng, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng – đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra các vụ án liên quan Vũ "nhôm") đầu tư xây dựng biệt thự và vườn sinh thái vào năm 2006.

Ngày 17-5-2006, Sở Tài chính có tờ trình đề xuất giá đất chuyển quyền sử dụng đất lô L09 đối với 300m2 đất xây biệt thự là 2,5 triệu đồng/m2, phần đất còn lại giá thuê đất là 2.000 đồng/m2.

Sau đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản phê duyệt điều chỉnh lô L09 thêm một lần nữa.

Tổng diện tích điều chỉnh là 12.413m2, trong đó tăng đất giao quản lý phát triển hệ sinh thái rừng lên 7.413m2 và đất giao quyền sử dụng đất để xây dựng biệt thự là 300m2.

Đến năm 2015, Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã xác nhận bà Oanh chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ đất biệt thự L09 cùng tài sản gắn liền trên đất cho ông Lê Hữu Tiến và vợ là bà Võ Thị Thanh Vân.

Ông Tiến là em vợ của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.