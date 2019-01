Hưởng lợi từ CPTPP, cổ phiếu nông thuỷ sản hút vốn nhà đầu tư

(Dân Việt) Cổ phiếu các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu thủy sản, dệt may dự kiến sẽ hưởng lợi trong năm 2019 nhưng điều kiện bắt buộc là phải có vay nợ ít hoặc không đáng kể với được hưởng lợi. Kế đến là nhóm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định như điện và nước, nhưng cũng phải có vay nợ thấp và đặc biệt cổ tức trên thị giá phải cao hơn 10%.

Thị trường chứng khoán kết thúc một năm 2018 với những biến động mạnh kèm theo những đợt giảm điểm bất ngờ gây cú sốc cho nhà đầu tư, tâm lý của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán chuyển từ “hưng phấn” trong đầu năm sang dần... “mất niềm tin” khi liên tục có những biến cố vĩ mô tiêu cực vào nửa cuối năm 2018.

Một vấn đề được giới đầu tư quan tâm là năm 2019, mã ngành nào, nhóm cổ phiếu nào sẽ thực sự hưởng lợi? (Ảnh: IT)

Nhiều “điểm nhấn” khiến thị trường năm 2019 đầy thách thức

Theo phân tích của chuyên gia chứng khoán Vũ Duy Bắc (Công ty CP Chứng khoán SSI), có 4 sự kiện đáng chú ý trong năm 2019 không chỉ khiến thị trường chứng khoán toàn cầu bị ảnh hưởng mà bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức.

Thứ nhất, về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang nhiều lĩnh vực. Cụ thể, sau khi chuyển vào thuế quan đang có dấu hiệu chuyển sang lĩnh vực chính trị khi hai bên đang tiến hành bắt lãnh đạo các doanh nghiệp. Có thể thấy, thế giới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại leo thang sang nhiều vực khác nữa.

Thứ hai, thế giới đã trải qua một thập kỷ lãi suất thấp và bắt đầu vào giai đoạn lãi suất cao. Sau khi Fed tăng lãi suất lên 2.25-2.5% trong tháng 12 (năm 2018) và dự tính tăng thêm 2 lần vào năm 2019. Cũng như khu vực Châu Âu đã chấm dứt việc mua trái phiếu hàng tỷ đô vào tháng 12.2018 và khả năng sẽ tăng lãi suất lên. Trước dòng chảy như vậy, năm 2019 sẽ được dự báo bước vào giai đoạn chi phí vốn tăng lên ở toàn cầu khi mà các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt các quốc gia nhỏ để tránh mất giá nội tệ và rút vốn hàng loạt sẽ phải liên tục tăng lãi suất lên để hạn chế chênh lệch và như vậy sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia cũng như toàn cầu.

Thứ ba, nền kinh tế Trung Quốc sau khi chứng khoán nước này đạt đỉnh 2015 thì tới nay các con số báo cáo về tài chính, nền kinh tế Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu suy giảm đáng kể và bong bóng bất động sản ở nước này đang xì hơi nhanh chóng. Tình hình này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới chi tiêu và tiêu thụ hàng hóa của quốc gia động dân này. Một điều cần lưu ý là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều và Trung Quốc do đó nếu Trung Quốc tiếp tục khó khăn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế Việt Nam.

Cuối cùng là bất ổn khu vực EU, sau một thời gian phát triển kinh tế khu vực EU bất bình đằng kéo dài và làn sóng nhập cư bất hợp pháp đã làm trầm trọng hơn về mâu thuẫn khu vực. Xét trên góc độ quốc gia, có những quốc gia như Italy, Bồ Đồ Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp mặc dù nền kinh tế không được mạnh. Tuy nhiên, các Chính phủ này đã đẩy mạnh vay nợ và chi tiêu công quá mức để tạo tăng trưởng trong nhiệm kỳ. Các quốc gia này đã vượt qua khả năng trả nợ và làm mẫu thuẫn giữa các quốc gia trong khối lên cao, xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy khối EU đang chia rẽ sâu sắc.

Những cổ phiếu nào sẽ được lợi năm 2019?

Trước những diễn biến của tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới, các chuyên gia chứng khoán vẫn đưa ra một số “điểm sáng” có lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019.

Cụ thể, thứ nhất trong năm 2019, các hiệp định thương mại FTA với EU. “Ủy ban Châu Âu đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận và trình nghị viện EU phê chuẩn đầu 2019). Với hiệp định này sẽ xóa bỏ trên 99% thuế quan với hàng hóa giao thương giữa VN và EU. Thỏa thuận cũng sẽ giải quyết hàng rào phi thuế quan trong ngành ô tô và bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 169 sản phẩm của Châu Âu. Trong đó nhập khẩu chủ yếu của EU từ Việt Nam là thiết bị viễn thông, hàng may mặc và thực phẩm. Ngược lại, EU xuất khẩu chủ yếu là máy móc và thiết bị vận tải, hóa chất và nông sản.

Kế đến, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức áp dụng trong năm 2019 với 11 quốc gia là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Trong đó các thành viên của CPTPP tạo thành một khối rộng lớn 500 triệu dân, chiếm 15% GDP, 15% tổng thương mại toàn cầu. CPTPP góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các nước ở 3 châu lục: Châu Á, Châu Mỹ và Châu Đại Dương. Đặc biệt là các thị trường Nhật Bản, Australia, Canada.

“Với hai hiệp định thương mại này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu như dệt may, thủy sản, nông sản của Việt Nam hưởng lợi từ thị trường mở rộng và các hàng rào thuế quan bị bãi bỏ”, chuyên gia chứng khoán Vũ Duy Bắc, chia sẻ.

Tuy nhiên theo ông Bắc, với các DN xuất khẩu như thủy sản, dệt may muốn thực sự có lợi thì phải có vay nợ ít hoặc không đáng kể với được hưởng lợi. Riêng nhóm dệt may do nhập nguyên liệu sợi từ 70-80% giá vốn thì sẽ càng khó hưởng lợi. Kế đến là nhóm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định như điện và nước, nhưng phải có vay nợ thấp và đặc biệt cổ tức trên thị giá phải cao hơn 10% - Đây là nhóm hưởng lợi từ sự biến động thị trường, dòng tiền thông minh sẽ chọn ngành phòng thủ trong năm 2019.

Riêng những doanh nghiệp kỳ vọng hưởng lợi từ sự dịch chuyển vốn trong năm 2019; nhóm cổ phiếu khu công nghiệp kỳ vọng sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên, sự kỳ vọng chỉ mang tính tham chiếu trong năm 2019, thực tế không chắc chắn có thể xuất hiện những nhịp sóng.

Trong khi đó, theo khuyến nghị của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong năm 2019, các nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu ở bốn nhóm chính: Thứ nhất là nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đó là những cổ phiếu hệ số thanh khoản cao, tỷ lệ đòn bẩy thấp và không chịu rủi ro tỷ giá; Thứ hai là nhóm cổ phiếu tiêu dùng; Thứ ba là nhóm cổ phiếu có cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA); và cuối cùng là các cổ phiếu thuộc diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn Nhà nước trong năm 2019...