Mở phòng bán hàng trái phép trong công trường dự án The Legend?

(Dân Việt) Một phần diện tích tầng 1 công trường dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được chủ đầu tư đưa vào sử dụng trái quy định an toàn lao động…tiềm ẩn những nguy hiểm.

Tòa nhà hỗn hợp Dịch vụ Thương Mại, Văn phòng, Trường mầm non và nhà ở The Legend có địa chỉ 109 Nguyễn Tuân do Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đơn vị thi công dự án.

Dự án gồm 2 tòa căn hộ cao cấp 30 tầng nổi, 2 tầng hầm, có 460 căn hộ từ 64m2 - 109m2. Giá căn hộ đang được các đơn vị phân phối bán ra khoảng 40 triệu đồng/m2, tương đương với căn hộ thấp nhất hơn 2,5 tỷ đồng.

Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân đang trong quá trình triển khai xây dựng, nhiều hạng mục thi công dở dang...

Thế nhưng, chủ đầu tư đã sử dụng một phần diện tích tầng 1 làm phòng bán hàng..

Được khởi công từ quý 1.2016, thế nhưng, hiện nay (tháng7.2018), dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa thể bàn giao cho khách hàng. Giàn giáo và nhiều hạng mục hoàn thiện chưa đang được công nhân thực hiện.

Tuy nhiên, từ tháng 6.2018, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ đã tưng bừng tổ chức khai trương phòng bán hàng ngay tại dự án. Nơi đây để đón tiếp quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, xem lại nhà mẫu với giao diện khác, đồng thời tham quan một vòng khu trưng bày những vật tư xây dựng và trang trí nội thất sử dụng trong quá trình thi công…

Hình ảnh về buổi khai trương phòng bán hàng... tại công trường dự án The Legend.

Theo ghi nhận của PV, Phòng bán hàng này nằm dưới tầng 1 của tòa nhà (đối diện trực tiếp với ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum). Bên trong phòng này luôn có nhân viên túc trực đón khách hàng tới tham quan. Hàng rào ngăn cách vỉa hè và công trình đã rỡ bỏ, nhiều ô tô xếp ngay trong phạm vi công trình đang xây dựng.

Đối chiếu theo quy định hiện hành, việc đưa diện tích tầng 1 công trình dự án The Legend để làm nơi làm việc khi chưa thi công xong dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Điều 31 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và khoản 2 Điều 123 Luật Xây dựng 2014 quy định, các hạng mục công trình, công trình xây dựng chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng.

Người ra vào phạm vi công trường không sử dụng bảo hộ lao động...

Hàng rào ngăn cách phạm vi công trường và vỉa hè được tháo bỏ, xe ô tô được xếp trong công trường...

Đáng nói, Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ đã vi phạm, khi tổ chức thi công mà không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, gây mất an toàn trong quá trình thi công nhưng không được cơ quan chức năng ngăn chặn.

Liên quan tới sự việc này, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm an toàn lao động tại công trình The Legend, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Hồng Thái – Đội trưởng đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân. Sau khi tiếp nhận thông tin của PV, ông Thái cho biết sẽ kiểm tra và trả lời báo chí. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, ông Thái không hồi âm lại những phản ánh trên. Trong khi đó, vi phạm tại công trình vẫn diễn ra.