Người đứng đầu đơn vị để 213 container "mất tích" bị kiểm điểm

(Dân Việt) Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh.

Người đứng đầu đơn vị để 213 container "mất tích" bị kiểm điểm (Ảnh minh họa)

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả xử lý cán bộ, công chức có liên quan đến vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại văn bản số 13806/VPCP-V.I ngày 28/12.2017 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1.5.2018.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phát hiện vào giữa năm 2015 có 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái - TP. Hồ Chí Minh (cửa khẩu nơi đi) để trung chuyển bằng đường bộ, sau đó xuất đi Campuchia (cửa khẩu nơi đến), tuy nhiên, số container trên đã được doanh nghiệp vận chuyển khỏi cảng Cát Lái nhưng không được đưa đến cửa khẩu xuất theo quy định.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, đây là vụ án buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó 2 bị can là công chức hải quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tháng 1.2017, Văn phòng Chính phủ phát đi văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu kiểm điểm, xử lý các cá nhân để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh, kể cả người đứng đầu cơ quan hải quan.