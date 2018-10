Những dư âm đẹp từ một giải chạy vì cộng đồng

(Dân Việt) Ba giải chạy vì cộng đồng được tổ chức liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2018 ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã để lại ấn tượng và dư âm lớn đối với cộng đồng không chỉ ở cách thức tổ chức, gây quỹ từ thiện mà còn ở những hoạt động ý nghĩa mà giải đã mang lại.

Đây cũng là một trong số ít giải chạy phong trào ở Việt Nam tổ chức liên tục ở 3 địa điểm nhằm phát động phong trào rèn luyện thể thao đồng thời cùng chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì mầm non tương lai của đất nước.

Thông qua chuỗi giải chạy SeABank Run for the Future đã thu hút gần 3.700 vận động viên nghiệp dư là CBNV các doanh nghiệp, các nghệ sỹ ở 25 tỉnh thành của ba miền đất nước, tham dự các hạng mục thi đấu chạy cá nhân Nam, cá nhân Nữ và Tiếp sức gia đình. Đặc biêt là phần thi Tiếp sức gia đình với tiêu chí gia đình gồm 4 người bố, mẹ và 2 con chạy tiếp sức 800m không tạo nên không khí thi đua giữa các gia đình mà còn giúp gắn kết các thành viên trong gia đình cùng đoàn kết, nỗ lực để chạy tiếp sức nhau về đích.

Trong đó, vận động viên nhí nhỏ tuổi nhất tham gia chỉ mới 18 tháng tuổi. Có bé đi chưa vững vẫn cần phụ huynh đẩy xe nôi đi cùng. Mẹ của bé chia sẻ: “Do bé còn nhỏ nên tôi xin đặc cách được sử dụng xe đẩy và chấp nhận không tham gia tranh giải thưởng. Với tôi phần thưởng không quan trọng. Quan trọng là các con được tham gia chạy trong không khí thi đua sôi nổi và nỗ lực cùng các thành viên trong gia đình để hoàn thành chặng đua của mình. Cả nhà tôi rất vui và hạnh phúc khi hoàn thành hành trình và tự tin nhận huy chương chứng nhận hoàn thành phần thi nhờ sự nỗ lực của tất cả các thành viên”.

Không chỉ có ý nghĩa là sân chơi thi đấu, rèn luyện thể thao cho những vận đông viên nghiệp dư vốn quen ngồi bàn giấy làm việc với chiếc máy tính từ sáng tới tối, cũng như là nơi để CBNV các doanh nghiệp đươc giao lưu với nhau và gắn kết gia đình, giải chạy SeABank Run For The Future còn mang một giá trị nhân văn cao đẹp khi kết nối tấm lòng nhân ái của các cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo học giỏi trên cả nước thông qua quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ của Ngân hàng SeABank.

Qua 3 giải chạy đã có 30 em học sinh nghèo tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Trị, TP.HCM và Bình Dương được trao tặng học bổng trọn đời phổ thông với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Mỗi em học sinh sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho tới khi học hết lớp 12. Với việc nhận đỡ đầu cho 30 em học sinh này đã nâng tổng số cháu được Quỹ Ươm mầm ước mơ hỗ trợ lên tới 75 cháu ở 26 tỉnh thành trên toàn quốc.

Giải chạy SeABank Run for the Future luôn diễn ra đầy ắp tiếng cười và tiếng cổ vũ.

Kết thúc phần thi Nữ tại giải SeABank Run For The Future ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao (Bắc Ninh) có nói vui rằng: “Ngày hôm nay mình quyết tâm muốn chinh phục bản thân bằng cách sẽ chạy về đích, vì rất lâu rồi mới chạy một quãng đường xa như thế này. Lúc gần tới đích có cảm giác rất mệt nhưng nhìn những đồng nghiệp phía trước hò reo và vỗ tay động viên thì bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi đã tan biến và được tiếp thêm nhiều sức mạnh để về đích. Cảm ơn SeABank đã tổ chức sự kiện, một sân chơi mang nhiều ý nghĩa”.

“Đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình hướng đến cộng đồng có ý nghĩa như thế này cùng ngân hàng SeABank. Thông qua chương trình, những suất học bổng giá trị được trao tận tay cho các em học sinh nghèo, đồng hành cùng các em cho đến lớp 12 giúp các em tự tin và yên tâm hơn trong việc học. CBNV SeABank và đối tác còn có cơ hội giao lưu gắn kết với nhau, cùng đồng lòng hướng về đích, chinh phục giải chạy, thể hiện sự đồng lòng, nhiệt huyết của tập thể. Hi vọng những hoạt động bổ ích, những sân chơi ý nghĩa như thế này luôn được quan tâm và duy trì", chị Lê Thị Thanh Huyền (Huế) bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên tham gia giải chạy ở Đà Nẵng.

Các VĐV cùng nhau đồng hành trên đường chạy.

Khoảnh khắc đầy tự hào khi về đích tại giải SeABank Run For The Future tại Quận 1, TP.HCM.

Không chỉ có các CBNV SeABank và đối tác, giải SeABank Run For The Future tại TP.HCM còn có sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng, quen thuộc với công chúng như Nghệ sĩ Quyền Linh, nghệ sỹ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp... Sau khi tham gia giải chạy, anh em Nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng đã chia sẻ cảm nhận: “Một buổi sáng thật ý nghĩa! 5 giờ sáng hai anh em mình đã phải chuẩn bị mọi thứ để tiếp sức cho các bạn trẻ trong chương trình Chạy bộ vì tương lai trẻ em nghèo hiếu học do ngân hàng SeABank tổ chức! Rất thích làm công việc này mặc dù hơi thiếu ngủ”.

Các nghệ sĩ cùng chụp một bức ảnh lưu niệm với các VĐV tham gia giải chạy.

Anh em Nghệ sĩ Quốc Cơ – Quốc Nghiệp làm nóng bầu không khí bằng một màn trình diễn ngắn.

Không chỉ có vậy, phong trào chạy còn được lan rộng sau giải chạy khi tại SeABank rất nhiều nhóm chạy đã được thành lập tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM… thu hút sự tham gia của nhiều người nhằm rèn luyện sức khỏe đồng thời sẵn sàng cho mùa giải SeABank Run For The Future 2019, bởi theo chia sẻ của bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank, đây sẽ là chuỗi giải chạy được SeABank tổ chức thường niên ở 5 tỉnh thành phố lớn trên cả nước.

“Thông qua chuỗi giải chạy SeABank Run For The Future và nhiều hoạt động thể thao và từ thiện khác, SeABank mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phong cách sống xanh, khỏe mạnh và thân thiện với môi trường, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả cũng như những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa vì cộng đồng, gia đình và thế hệ mầm non tương lai của đất nước”, bà Lê Thu Thủy chia sẻ.