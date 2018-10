‘Ông trùm’ phân phối bất động sản miền Trung chính thức lên sàn HoSE

(Dân Việt) Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, được mệnh danh là “ông trùm” phân phối bất động sản ở miền Trung vừa chính thức niêm yết 13 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã chứng khoán FIR) chính thức niêm yết 13 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoàn TP.HCM (HoSE). Theo đó, giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng một cổ phiếu, biên độ dao động giá ± 20%.

Theo tìm hiểu, First Real hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản và bán các dự án đất nền. Năm 2017, doanh nghiệp này dẫn đầu thị phần môi giới bất động sản tại Đà Nẵng với tỷ lệ khoảng 45%. Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là bước tiến quan trọng sau khi First Real phát triển thành công nhiều dự án bất động sản trong thời gian qua và đáp ứng kế hoạch kinh doanh giai đoạn mới.

Cổ phiếu của “ông trùm” phân phối bất động sản ở miền Trung được kỳ vọng trở thành “hương vị” mới cho nhà đầu tư, qua đó tạo ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo thông tin từ First Real, các chỉ tiêu tài chính của công ty này đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, luỹ kế doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế chín tháng đầu niên độ 2017 - 2018 lần lượt đạt 108 tỷ đồng và 58 tỷ đồng, tương ứng tăng 10 lần và 23 lần so với cách đây hai năm.

Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 30.6.2018 xấp xỉ 485 tỷ đồng, tăng hơn 240 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ. Nguyên nhân của sự tăng trưởng chủ yếu xuất phát từ việc phát triển hoạt động bán đất nền theo hình thức mua sỉ để bán lẻ cho nhà đầu tư, tạo thế chủ động về nguồn cung.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thế Trung – Phó Tổng giám đốc First Real cho biết, hoạt động kinh doanh đất nền là thế mạnh lâu nay của công ty. Đây cũng là phân khúc phù hợp với nhu cầu đầu tư và sử dụng của đại đa số khách hàng miền Trung.

Số liệu từ Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Đà Nẵng cho thấy, 35 - 40% giao dịch gần đây trên thị trường bất động sản là đất nền. Trong giai đoạn thị trường bất động sản miền Trung nóng sốt, First Real cũng chuẩn bị phát triển mạnh mẽ bằng việc xúc tiến đầu tư hàng loạt dự án mới trong các phân khúc liên quan đến nghỉ dưỡng và du lịch trải dọc các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum… đến TP.HCM.

Sự chuyển mình về chiến lược kinh doanh tác động mạnh mẽ đến cơ cấu doanh thu của First Real. Điển hình như 86,5% doanh thu năm ngoái được ghi nhận từ buôn bán đất nền, trong khi đó doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn và môi giới bất động sản giảm còn 13,5%. First Real đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2017 - 2018 lần lượt đạt 350 tỷ đồng và 65 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 476% và 313% so với năm trước.

Báo cáo tài chính kỳ 9 tháng (1.10.2017 đến 30.6.2018) được First Real công bố hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận của năm, ban lãnh đạo công ty tự tin hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, bởi trước mắt nguồn thu từ các hợp đồng kinh doanh bất động có thể đóng góp đến 280 tỷ đồng.

Năm 2018, mục tiêu doanh thu thuần tăng lên 500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Con số này được đề ra dựa trên kế hoạch mở bán dự án khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh và Trường Thịnh (Bảo Ninh Sunrise) với tỷ suất sinh lời khoảng 20%.

Hai dự án được quy hoạch theo mô hình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, trong đó Bảo Ninh Sunrise là hình thức Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, tiếp tục ghi nhận doanh thu trong năm 2020, trở thành động lực chính cho kế hoạch 800 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận. First Real mới đây cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng nhằm góp vốn theo tiến độ hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Trường Thịnh cho hai dự án này.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán 4 triệu cổ phần riêng lẻ và 13 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Điạ ốc First Real được thành lập giữa tháng 9.2014 và trải qua hai lần thay đổi vốn điều lệ lên mức 130 tỷ đồng như hiện tại. Doanh nghiệp này có một công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản Protech với tỷ lệ sở hữu 90% và năm văn phòng đại diện.

First Real đã tham gia hợp tác nhiều dự án bất động sản nổi bật trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam như Khu đô thị Rever View, Khu đô thị Ngọc Dương Coco, Khu đô thị Viêm Trung, Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung…

Hai cổ đông lớn của First Real tính đến cuối tháng 8 là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Hào Hiệp sở hữu 36,08% vốn cổ phần và Thành viên HĐQT Nguyễn Anh Tuấn sở hữu 6% vốn cổ phần.