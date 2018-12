Sacombank sẽ kiện toàn - ổn định để tăng tốc trở lại đường đua

(Dân Việt) Ngày 21.12.2018, Sacombank tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và lễ kỷ niệm 27 năm thành lập. Sacombank đã công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 dự kiến đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao và cũng đã đề ra định hướng thực thi chiến lược hành động năm 2019 là: Kiện toàn - Ổn định để Tăng tốc trở lại đường đưa, tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu với nguyên tắc nền tảng “Công khai minh bạch – Phát triển bền vững – Tiến bước tiên phong” nhằm đem lại các giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, CBNV và cộng đồng xã hội.

Theo đó, tổng tài sản của Sacombank ước đạt 407.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017, chất lượng tài sản cải thiện với tỷ trọng tài sản có sinh lời tăng 5% so với năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư ước đạt 364.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn ổn định trong suốt năm. Tín dụng ước đạt 258.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn liền với hiệu quả. Nợ xấu giảm về dưới 3%. Tổng thu nhập ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017, trong đó tăng trưởng thu lãi và dịch vụ cải thiện nhiều so với năm trước, nổi bật là thu dịch vụ bancassurance đạt kết quả vượt trội. Bên cạnh đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã thay đổi đánh giá triển vọng của Sacombank lên mức ổn định.

Xác định khách hàng là trung tâm của sự phát triển, năm 2018, Sacombank tiếp tục đẩy mạnh liên kết cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước để triển khai nhiều dự án nhằm tạo bước đột phá trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống công nghệ Ngân hàng số và tối ưu công tác quản lý, chăm sóc, nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong mọi tương tác với Sacombank như: hệ thống phần mềm khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS); hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 từ phiên bản R11 lên phiên bản R17; dự án Basell II; ra mắt hệ thống ngân hàng điện tử phiên bản mới, thành lập Trung tâm Công nghệ Ngân hàng số và đặc biệt là việc ra mắt ứng dụng quản lý tài chính Sacombank Pay, tích hợp đầy đủ các tính năng, tiện ích hiện đại nhất hiện nay, mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị về thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Sacombank tiếp tục phát huy tối đa lợi thế mạng lưới tại 48/63 tỉnh thành Việt Nam và 2 nước Lào, Campuchia với 566 điểm giao dịch hiện hữu và sẽ mở rộng hoạt động thêm 4 tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định vào năm 2019.

Phát biểu tại lễ sinh nhật lần thứ 27 của Sacombank, ông Dương Công Minh- Chủ tich HĐQT cho biết: “Sau 1 năm rưỡi quyết liệt triển khai đề án tái cơ cấu, trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng”, phải đảm bảo sao cho quá trình tái cấu trúc đi đúng hướng, đúng lộ trình nhưng đồng thời vẫn phải tăng trưởng hoạt động kinh doanh, tập thể lãnh đạo và CBNV Sacombank đã nỗ lực sáng tạo, đồng lòng vượt qua những trở ngại, thách thức và đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực, làm cơ sở nền tảng cho chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành và rút ngắn quá trình tái cơ cấu theo lộ trình 5 năm thay vì 10 năm như kế hoạch.

Thành công bước đầu này, công lớn thực sự thuộc về đội ngũ hơn 18.000 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, yêu nghề và gắn bó cùng sự phát triển của Sacombank. Cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Ngân hàng, xin gởi đến các bạn – những thành viên của Sacombank lời cám ơn chân thành và tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực, phấn đấu trên hành trình phía trước vì sự thịnh vượng của Ngân hàng. Bên cạnh đó, thành công của Sacombank còn đến từ sự quan tâm sâu sắc và hỗ trợ chí tình của Quý Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến các địa phương, và đặc biệt là từ sự chỉ đạo sát sao của Quý lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; đồng thời chúng tôi cũng trân trọng tri ân sự đồng hành xuyên suốt và gắn bó thủy chung của Quý vị cổ đông, đối tác và hàng triệu khách hàng dành cho Sacombank trong hành trình 27 năm qua".

Hướng đến năm 2019, với phương châm “lấy khách hàng là trọng tâm, nhân sự là nòng cốt, Sacombank sẽ tiếp tục hành trình tiên phong bằng tinh thần kiện toàn và tăng tốc, đột phá và sáng tạo để trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng hàng đầu Việt Nam và vươn tầm Khu vực thông qua các mục tiêu: (i) Gia tăng hiệu quả kinh doanh, Phát triển quy mô và thị phần, Cải thiện các chỉ số tài chính; (ii) Đẩy mạnh hoạt động Ngân hàng số và ứng dụng CNTT hiện đại; (iii) Tăng cường trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng; (iv) Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân sự và cải thiện môi trường làm việc; (v) Nâng cao hình ảnh thương hiệu, Kiện toàn văn hóa doanh nghiệp; (v) Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo.