SSI tiếp tục đầu tư vào hệ thống Con Cưng sau "lùm xùm" bán hàng giả

(Dân Việt) Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa cho biết, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam do SSIAM đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (thuộc Tập đoàn Daiwa Securities - Nhật Bản) tiếp tục tiến hành đầu tư giai đoạn 2 vào chuỗi siêu thị Con Cưng.

Quỹ Daiwa-SSIAM II tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 vào Hệ thống Con Cưng (Ảnh: IT) Theo chia sẻ của SSIAM, trong giai đoạn 2 này, ngoài khoản đầu tư vốn phát triển bổ sung, Quỹ Daiwa-SSIAM II cho biết sẽ thực hiện hỗ trợ hệ thống Con Cưng nâng cao chất lượng quản trị, hệ thống tài chính, triển khai tầm nhìn chiến lược và kết nối tới các đối tác quốc tế, cùng đồng hành với doanh nghiệp phát triển bền vững... Tuy nhiên, con số khoản đầu tư giai đoạn 2 này không được các bên công bố. Về phía Con Cưng, đơn vị này cho biết sau khi nhận vốn từ Quỹ Daiwa-SSIAM II từ cuối năm 2016, Con Cưng đã phát triển thêm khoảng 100 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 350. Ngoài ra, Con Cưng đã triển khai, tích hợp, và mở rộng phát triển thêm mảng bán lẻ đồ chơi Toycity và hàng thời trang CF (Concung Fashion). Đại diện Con Cưng cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống Concung.com-Toycity-CF trên toàn quốc. Trước đó, Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) quyết định xử phạt hành chính 250 triệu đồng đối với 11 vi phạm của hệ thống Con Cưng. Cụ thể, theo Cục Quản lý Thị trường, hệ thống Con Cưng không gắn tên địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh; không thực hiện đầy đủ, không đúng các quy định về thông tin phải thông báo công khai khi thực hiện chương trình khuyến mại; không thực hiện đúng nội dung của chương trình khuyến mại đã thông báo với cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền (phạt 80 triệu đồng); Không cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả; hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về ngôn ngữ sử dụng; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có thông tin khác không đúng bản chất về hàng hóa đó… Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý Thị trường, Công ty Con Cưng có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính có giá trị hàng hóa lớn đối với vi phạm về nhãn hàng hóa. Còn tình tiết giảm nhẹ là đã chủ động thu hồi sản phẩm lỗi, ghi nhãn không đầy đủ, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho người tiêu dung, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lí vi phạm hành chính. Kết quả, tổng số tiền mà Con Cưng phải nộp phạt là 250 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Hưng đã có những chia sẻ trước sai phạm của hệ thống Con Cưng (Facebook nhân vật) Trước những vi phạm này của Con Cưng, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐTV Công ty quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của Con Cưng, đã khẳng khái bày tỏ thái độ trước vụ việc hệ thống siêu thị này bị tố thay nhãn mác hàng hóa. Cụ thể, trên facebook cá nhân của mình, ông Hưng viết: “Thái độ xử lý với hàng giả là không phân biệt của ai, mặc dù 1 trong các quỹ đầu tư do Công ty quản lý quỹ SSI quản lý hiện là cổ đông lớn của Concung nhưng không vì thế mà bao che hoặc kiếm giải pháp không đúng sự thật để xử lý truyền thông. Hàng thay mác tức là hàng giả không tranh cãi. Người tiêu dùng phải mua hàng giả là không chấp nhận được. Con Cưng chỉ có một giải pháp duy nhất là công khai bản chất các công đoạn hình thành sản phẩm này. Nếu đây là lỗi cố tình vi phạm thì phải khởi tố hình sự. Nếu đây là lỗi của nhà cung cấp thì Con Cưng phải khởi kiện nhà cung cấp tội lừa đảo và cơ quan pháp luật cần vào cuộc làm rõ vụ này. Trước mắt tất cả những sản phẩm này phải được thu hồi và trả lại tiền cho khách hàng. Tiền rất quý nhưng không thể làm như vậy! Đây là quan điểm xuyên suốt và không có ngoại lệ”. Được biết, Quỹ Daiwa-SSIAM II được thành lập từ quý 3.2015 và là quỹ đầu tư vốn tư nhân thứ hai được tiếp tục thành lập và đồng quản lý bởi Daiwa và SSIAM nhằm mang tới lợi ích gia tăng tốt nhất cho mỗi doanh nghiệp nhận vốn từ hợp lực nguồn năng lực quản trị, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác của Daiwa và SSI.

