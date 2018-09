TTC Edu khánh thành Trường Mầm non TTC Elite Sài Gòn

(Dân Việt) Ngày 25.9.2018, Trường Mầm non TTC Elite Sài Gòn - trực thuộc Hệ thống TTC Edu trang trọng tổ chức Lễ Khánh thành trụ sở trường mới tại số 590 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM.

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ mở màn buổi lễ đến từ các bé đang theo học tại TTC Preschool.

Đến tham dự chương trình, nhà trường hân hạnh đón tiếp các đại biểu, các vị khách quý từ Trung ương, Chính quyền địa phương, Sở - Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 3, tỉnh Tây Ninh, các công ty đối tác và đông đảo phụ huynh của hệ thống TTC Preschool.

Đại biểu tham dự chương trình.

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại

Trường Mầm non TTC Elite Sài Gòn có tổng diện tích diện tích sàn trên 2.000m2, được thiết kế 5 tầng, bao gồm 14 phòng học và 2 phòng chức năng. Bên cạnh đó, trường còn có sân chơi ngoài trời, vườn cây, hồ bơi, hội trường, khu văn phòng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học… Không gian thiết kế chú trọng đến việc đảm bảo cho các bé thoải mái học tập, vui chơi và khám phá thế giới. Phòng học chức năng được bố trí vật dụng phù hợp với từng độ tuổi, màu sắc sinh động, bắt mắt, tạo sự gần gũi cho các bé.

Đại diện nhà trường nhận giấy quyết định cấp phép hoạt động từ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Mỹ Ngọc - Phó Chủ tịch UNBD Quận 3 chia sẻ: “Với vị trí trung tâm, cơ sở vật chất hiện đại, và qua tìm hiểu về kế hoạch chương trình giáo dục của nhà trường, tôi tin rằng, với một chương trình học theo định hướng quốc tế chú trọng vào chất lượng, kết hợp nhiều phương pháp giáo dục sẽ mang lại những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho thế hệ mới”.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc - Phó Chủ tịch UBND Quận 3 phát biểu chúc mừng tại chương trình.

“Mỗi đứa trẻ là trung tâm của mọi hoạt động dạy và học”

Bên cạnh việc thực hiện các tôn chỉ “Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm”, Trường Mầm non TTC Elite Sài Gòn còn luôn đặt việc nuôi dưỡng tình cảm, kỹ năng, thẩm mỹ cho bé song song với phát triển thể chất và ngôn ngữ. Trong đó, nhà trường phát triển chương trình giáo dục phù hợp với khả năng cá nhân được xây dựng và hình thành thông qua việc kết hợp nhiều phương pháp giáo dục hiện đại như: giáo dục thể chất Nhật Bản, Glenn Doman, Montessori…

Đồng thời, môi trường học và tương tác tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, cảm thụ âm nhạc, hoạt động ngoại khóa, học theo dự án… cũng là tạo ra môi trường kích thích sự phát triển tốt nhất cho bé trong thời kỳ vàng 0 - 6 tuổi.

Về chăm dưỡng, Trường Mầm non TTC Elite Sài Gòn hướng tới chuyên nghiệp hóa, tập trung vào các yếu tố chính: chế độ dinh dưỡng toàn diện, an toàn thực phẩm - hợp vệ sinh. Với sự đầu tư nghiên cứu bài bản, dinh dưỡng cho bé tập trung đảm bảo về cơ cấu và năng lượng với hệ thống quy chuẩn sạch sẽ, an toàn, ngon miệng. Đặc biệt, nhà trường cũng lắp đặt hệ thống lọc nước Kangen sẽ mang đến nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn cho sự phát triển của bé. Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe của trẻ luôn được nhà trường xem trọng thông qua việc thăm khám sức khỏe 2 lần/năm cùng với sự tư vấn kỹ càng về tình trạng phát triển của Bé trong giai đoạn quan trọng này.

Nhằm giúp cho sự kết nối giữa nhà trường và gia đình của trẻ được nhanh chóng và thuận lợi, toàn bộ trường mầm non thuộc Hệ thống TTC Preschool đã đưa vào vận hành cổng thông tin giao tiếp Abi Portal. Đây sẽ là phương tiện giúp phụ huynh cập nhật dễ dàng quá trình học tập và phát triển của trẻ trong suốt thời gian tại trường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức khai trương Trường Mầm non TTC Elite Sài Gòn.

Hệ thống Mầm non TTC Elite Sài Gòn được xây dựng dựa trên nền tảng của 4 trụ cột chính: chương trình, đội ngũ, cơ sở vật chất và sự kết với nối phụ huynh một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Trong bài phát biểu, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công nhấn mạnh: “Mỗi một ngôi trường TTC được chúng tôi xem là cổng thông tin kết nối với kiến thức và ở đó, giáo viên là những phiên dịch viên giúp các em tiếp cận với thế giới tri thức khổng lồ của nhân loại. Mỗi một ngôi trường TTC cũng đồng thời là trung tâm tư vấn giáo dục và chia sẻ các phương pháp tiếp cận để đồng hành cùng chặng đường phát triển và trưởng thành của các em. Ở những ngôi trường TTC, mỗi ngày là một cơ hội cùng hoàn thiện”.