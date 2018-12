Tuổi Tân Hợi năm 2019: Sao Thái Bạch chiếu mạng, Đặng Lê Nguyễn Vũ trắng tay?

(Dân Việt) Theo tử vi, những ông chủ Tân Hợi (năm 1971) như ông Hồ Quỳnh Hưng, Shark Nguyễn Xuân Phú, Tô Như Toàn, vua cà phê Việt Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ có nhiều thuận lợi trong kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2019 là năm Sao Thái Bạch chiếu mạng, điều này có thể khiến cho những ông chủ này hao tiền tốn của, thậm chí phải đối mặt với nhiều thị phi, tranh chấp.

Ông Hồ Quỳnh Hưng, Tổng giám đốc Điện Quang

Hồ Quỳnh Hưng được biết đến với vài trò là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Bóng đèn Điện Quang (Mã: DQC). Hiện ông còn là Ủy viên Ban chấp hành VCCI. Ông Hưng sinh năm 1971 (tuổi Tân Hợi) tại TP.HCM.

Điểm lại về DQC, kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2005, tình hình kinh doanh có sự phân kỳ theo từng giai đoạn. 3 năm đầu sản xuất khả quan với sự tăng trưởng ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, nhưng đến năm 2008 thì con số thu về giảm sút đột ngột. Đây cũng là năm DQC chính thức lên sàn. Thời gian này DQC gặp khó khăn với khoản nợ của Cuba còn 858.8 tỷ đồng vào ngày 31.12.2008, khoản nợ này sau đó liên tục là ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nhiều năm liền.

Giai đoạn 2008-2014, kết quả kinh doanh hàng năm có sự tăng trưởng đều đặn trở lại, song nguồn thu trong thời gian này chủ yếu đến từ khoản thu tài chính với khách hàng Cuba. Ngoài ra, thời gian này Công ty còn hưởng lợi từ việc thanh lý hàng Compact tồn kho với giá vốn thấp, đây là nguồn đóng góp chính vào doanh thu xuất khẩu của DQC.

Tuy nhiên, 3 năm gần đây (2014-2017) lợi nhuận sau thuế bình quân của Điện Quang giảm hơn 20%. Biên lợi nhuận theo đó cũng sụt giảm đáng kể, từ mức 19.6% (2015) đến năm 2016 chỉ còn 10%.

Năm 2018 tình hình kinh doanh tại DQC vẫn chưa thấy điểm sáng sau thời gian dài suy giảm. Theo báo cáo tài chính quý III.2018, 9 tháng đầu năm, DQC của Hồ Quỳnh Hưng Quang đạt tổng doanh thu 755 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% và lợi nhuận sau thuế 74,6 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong kỳ công ty có ghi nhận lỗ hơn 3 tỷ đồng từ đơn vị liên doanh liên kết (cùng kỳ dương hơn 4,6 tỷ đồng).

Cùng với đó, tiền mặt và tiền gửi của DQC là 473 tỷ đồng, giảm 110 tỷ đồng so với đầu năm; Phải thu ngắn hạn 441 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng tăng lên trên 397 tỷ đồng, giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn 64 tỷ đồng; Nợ phải trả cuối kỳ 538 tỷ đồng, tổng giá trị nợ vay ngắn dài hạn 179 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng thêm 65 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, mã cổ phiếu DQC chốt phiên cuối cùng của năm 2018 tại mức giá 27.700 đồng/cp. Giá trị tài sản hiện tại của ông Hồ Quỳnh Hưng đạt 69,75 tỷ đồng và đứng vị trí 438 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Liệu năm 2019, có phải là năm thuận lợi với Điện Quang và ông Hồ Quỳnh Hưng? Theo tử vi tuổi Tân Hợi khi bước sang năm 2019 sẽ có nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Đối với những người kinh doanh thì cơ hội thành lập doanh nghiệp, mở cửa hàng, phát triển hệ thống đại lý, đẩy mạnh quảng cáo, thương mại… rất cao. Họ có thể tạo nên những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, được đông đảo khách hàng ủng hộ.

Từ những may mắn trên năm 2019 là năm hứa hẹn đầu tư gặp vận may nên hy vọng ông Hồ Quỳnh Hưng sẽ đưa doanh thu, lợi nhuận của Điện Quang tăng vượt mức.

Tuy nhiên, tuổi Tân Hợi (49 tuổi) năm nay bị sao Thái Bạch chiếu. Sao Thái Bạch là sao xấu, nếu bị sao này chiếu mệnh thì trong việc kinh doanh nên cẩn thận bởi có tiểu nhân quấy phá dẫn đến hao tài tốn của. Đây cũng là điều mà ông Hồ Quỳnh Hưng phải cẩn trọng.

Shark Nguyễn Xuân Phú, tập đoàn bán chảo chống dính doanh thu nghìn tỷ

Là một doanh nhân với 18 năm kinh doanh hàng gia dụng, doanh nhân tuổi Tân Hợi Nguyễn Xuân Phú nổi tiếng là người “đánh đâu thắng đó”.

Ngoài ra, qua hai mùa của Shark Tank Việt Nam, người ta biết đến “vua chảo” Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse là một “cá mập” săn mồi cẩn trọng và yêu thích “sự cam kết” trong mối quan hệ đầu tư.

“Vua chảo” Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse

Năm 2000, vị cá mập này khởi nghiệp khi trong tay có chưa đến 50 triệu đồng và sau 17 năm, Tập đoàn Sunhouse nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các sản phẩm của công ty có mặt trong hơn 20 triệu gia đình Việt, hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với hơn 50.000 điểm bán, tốc độ tăng tưởng doanh thu hằng năm đều đặn 30%.

Hiện nay, bên cạnh việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, tập đoàn Sunhouse còn sở hữu công ty Sunhouse Investment chuyên đầu tư tài chính, cổ phiếu, khởi nghiệp.

Tổng quy mô thị trường thiết bị gia dụng Việt Nam theo ước tính của Bộ Công thương vào khoảng 15 tỷ USD. Với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hiện Sunhouse đứng thứ hai trên thị trường ngành với doanh thu 1,8 nghìn tỷ đồng (79,2 triệu USD), xếp sau Kangaroo với doanh thu năm 2016 khoảng 2 nghìn tỷ đồng (88 triệu USD), chủ yếu đến từ các sản phẩm lọc nước. Tuy nhiên, tính riêng doanh thu từ các thiết bị gia dụng, Sunhouse đang nắm giữ thị phần lớn nhất của khoảng 8% thị trường trong nước.

Sản phẩm nghìn tỷ của Tập đoàn Sunhouse

Bước sang năm mới 2019 đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, Shark Phú cũng sẽ có những “hao tán” tiền bạc đáng kể bởi sao Thái Bạch chiếu mạng.

Cũng phải nói thêm rằng, tiềm năng của ngành hàng gia dụng Việt Nam trong năm 2019 và những năm tiếp theo được đánh giá là rất lớn, dư địa phát triển còn nhiều. Tuy nhiên, đi kèm đó là sức ép cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ và sản xuất trực tiếp.

Không nằm ngoài cuộc chơi này, tập đoàn Sunhouse cũng sẽ trở nên khó khăn hơn khi phải đối đầu với sức ép đến từ hàng loạt đối thủ cạnh tranh từ Thái Lan, Campuchia… những nước sẽ được hưởng lợi từ thuế 0% từ các hiệp định thương mại khu vực.

Tập đoàn Sunhouse sẽ đối mặt với cuộc chiến thị phần khốc liệt hơn trong năm 2019

Ngoài ra, thị trường đồ gia dụng còn tiếp tục nóng lên khi liên tục xuất hiện các thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức… theo hình thức nhập khẩu, phân phối và bán lẻ, hoặc thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Do vậy, năm 2019 để tiếp tục những thành công, Shark Phú cần phải có những chiến lược đột phá trong kinh doanh để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Ông chủ bất động sản tuổi Tân Hợi Tô Như Toàn

Năm 2018, CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) do ông Tô Như Toàn là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc báo lãi sau thuế 126,5 tỷ đồng, chưa bằng một nửa lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái và mới chỉ hoàn thành 21% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 127,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ tổng tài sản công ty đạt 4.397 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lượng hàng tồn kho đạt 1.062 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng trong đó chủ yếu tồn kho chi phí SXKD dở dang.

Trên BCTC công ty thể hiện, tính đến hết quý 3 tổng nợ phải trả lên đến gần 2.200 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay nợ ngắn hạn 483 tỷ đồng (tăng 150 tỷ đồng) và vay nợ dài hạn 931 tỷ đồng (tăng hơn 650 tỷ đồng).

VPI hiện đang vay nợ các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm, Ngân hàng TNHH Indovina –CN Thiên Long, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Thăng Long… với tổng số nợ hơn 734 tỷ đồng vốn dài hạn và gần 475 tỷ đồng vốn ngắn hạn

Báo cáo tài chính quý III.2018 của Văn Phú Inves

Năm 2019 được đánh giá là năm may mắn sẽ đến với những người tuổi Tân Hợi, do vậy, rất có thể ông Tô Như Toàn sẽ có nhiều dự án chiến lược đầu tư cho Văn Phú Invest. Tuy nhiên, năm 2019 cũng là năm Sao Thái Bạch chiếu mạng, do vậy, rất có thể ông Tô Như Toàn sẽ dính chuyện thị phi, tranh chấp.

Văn Phú Invest được biết đến là một đại gia địa ốc, là chủ đầu tư của nhiều dự án BĐS “đình đám” nhưng cũng không ít tai tiếng, kiện cáo của cư dân.

Được biết, dự án đầu tay, ghi dấu ấn với thị trường và làm nên tên tuổi của Văn Phú Invest là Khu đô thị mới Văn Phú tại Hà Đông. Dự án này có quy mô lên đến 94ha, với tổng mức đầu tư 18.000 tỷ đồng. Khu đô thị này đã được bàn giao và đưa vào sử dụng 10 năm.

Hay như dự án Home City với nhiều quan điểm bất đồng giữa chủ đầu tư và cư dân ngày mới đi vào bàn giao. Tuy nhiên, đến nay mọi việc đã được giải quyết.

"Vua cafe Việt" Đặng Lê Nguyên Vũ và cuộc ly hôn nghìn tỷ

“Vua cà phê Việt" Đặng Lê Nguyên Vũ sinh năm 1971. Tuổi Tân hợi năm 2019 đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỷ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiếu Gốc, Thổ vận bất cập. Đồng thời những người tuổi này mạng Kim, gặp năm Mộc là tương khắc lẫn nhau.

Chính vì vậy, những ông chủ tuổi hợi thường gặp thất bại vì lòng tự ái quá cao hoặc duyên tình có nhiều xáo trộn, nhiều thay đổi, khó “an cư” nên kém phần “lạc nghiệp”. Vua cà phê Việt Đặng Lê Nguyên Vũ có thể coi là một trường hợp điển hình.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu đến tòa.

Hiện tại, tình hình của Trung Nguyên đã có những rối ren khi cuộc hôn nhân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT của Trung Nguyên và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo gặp sóng gió. Năm 2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lần đầu đưa đơn ly hôn ra tòa. Cũng trong năm này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của vợ tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Kể từ đó, những tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên và các công ty liên quan cũng đã xảy ra đồng thời với cuộc ly hôn nghìn tỷ giữa hai vợ chồng vua cafe Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Về cơ bản cuộc ly hôn nghìn tỷ đã đi đến hồi kết, những tranh chấp nảy sinh cũng đã được Tòa án phán quyết song những “tai tiếng” mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo để lại sẽ còn được nhắc đến trong năm 2019 .

Cũng không loại trừ khả năng, Trung Nguyên của cặp vợ chồng này còn phải đối mặt với những tranh chấp phát sinh khác khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều có quyết tâm được điều hành đứa con “đầu lòng” là tập đoàn Trung Nguyên.

Nói về Trung Nguyên, tuy được thành lập từ khá sớm (1996), nhưng mãi đến năm 2006, CTCP Tập đoàn Trung Nguyên mới chính thức được đăng ký kinh doanh. Hiện tại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang là người đại diện theo pháp luật. Trung Nguyên hiện chưa niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu của Trung Nguyên trong giai đọan 2015-2017 đạt quanh mức 3.800 tỷ đồng, cao hơn so với đối thủ là Vinacafe Biên Hòa (3.000 – 3.400 tỷ trong giai đoạn 2015-2017).

Hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên có 3 mảng chính gồm Kinh doanh - chế biến cà phê, bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu (franchising). Theo thông tin từ Chứng khoán Bảo Việt, hiện nay Trung Nguyên cũng đã xây dựng được mạng lưới hơn 2.500 quán cà phê nhượng quyền trên cả nước và ở nước ngoài như Mỹ, Nhật, Singapore.

Trong danh sách những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) của Vietnam Report thì Trung Nguyên đứng thứ hạng khá cao là 89 vào năm 2016. Trung Nguyên cũng đứng thứ 83 trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất Việt Nam PROFIT500 vào năm 2017, xếp trên Xây Dựng Hòa Bình, TPBank hay ngân hàng VIB.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2015 -2017, Trung Nguyên đã chi gần 1.000 tỷ để làm truyền thông, 300 tỷ đồng mua siêu xe hay 200 tỷ đồng cho chương trình “Lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc”. Con số này cũng phần nào cho thấy Trung Nguyên có tiềm lực tài chính khá dồi dào.

Nhưng từ năm 2015 đến nay, Trung Nguyên chưa một ngày lặng sóng bởi những tranh chấp xoay quanh cuộc ly hôn của vợ chồng vua cafe Việt Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo. Năm 2019 cũng là năm Sao Thái Bạch chiếu mạng, liệu cuộc ly hôn nghìn tỷ có đẩy Đăng Lê Nguyên Vũ đến trắng tay?