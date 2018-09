Tỷ giá ngày 27.9: Fed tăng lãi suất, giá USD “chạm” ngưỡng 23.400 đồng

(Dân Việt) Đồng USD trên thị trường thế giới tăng giá ngay sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính thức tăng lãi suất thêm một phần tư điểm phần trăm lên mức từ 2,00% đến 2,25%. Tại thị trường trong nước, tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại đang giao dịch sát mức 23.400 VND/USD. Giá USD chợ đen lặng sóng trong phiên này.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm của NHNN phiên hôm nay ngày 27.9 đứng ở mức 22.715 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước (26.9). Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 23.396 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.034 đồng/USD.

Tính tới thời điểm 8h30 sáng nay, tại các NHTM, tỷ giá VND/USD mua/bán không có nhiều thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Hiện tại, tỷ giá mua/bán thấp nhất lần lượt là 23.294 VND/USD và 23.384 VND/USD. Trong khi đó, giá mua/bán cao nhất lần lượt là 23.310 VND/USD và 23.398 VND/USD. Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.310 đồng mua tiền mặt và 23.390 đồng bán ra (tăng 10 đồng so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 26.9)

Tại thị trường tự do, tỷ giá mua/bán USD được giữ ổn định so với phiên trước. Mức giá mua/bán USD chợ đen giao dịch ở mức 23.400 VND/USD (mua vào) và 23.440 VND/USD (bán ra), không tăng so với phiên ngày hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh ở thời điểm quan trọng nhưng giới đầu tư vẫn đang chờ những tín hiệu về chính sách từ phát biểu của đại diện Fed.

Đồng USD lần tìm xu hướng mới trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu về chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ như thế nào để hài hòa với đường hướng của ông Donald Trump. Giới đầu tư đang chờ đợi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đánh giá và đưa ra tín hiệu về chính sách tiền tệ trong thời gian tới sau khi căng thẳng thương mại Trung Mỹ liên tục leo thang.

Diễn biến đồng USD trong vòng 1 năm

Nhà đầu tư chờ xem Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có đảo chiều chính sách thắt chặt tiền tệ hay không. Thị trường theo dõi sát sao những dự báo kinh tế cũng như thông điệp được phát đi từ cuộc họp của chủ tịch Fed, ông Jerome Powell.

Tính tới thời điểm 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng tại 94.24 điểm, sau khi tăng 0.05%.

So với đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc, đồng USD tăng tới 0.19% giá trị ngay sau khi Chính quyền ông Donald Trump áp đợt thuế mới 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại cấp trung với Mỹ, cũng như một chuyến thăm đề xuất của Phó Thủ tướng Liu He, dự kiến trong tuần này.

Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc sẽ kéo dài và có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới trong đó có Mỹ. Đồng USD có thể sẽ suy yếu.

Cùng thời điểm, tỷ giá EUR/USD đứng tại 1.1753, tăng 0.13%. Trong khi đó, tỷ giá GPB/USD hiện đứng ở mức 1.3176, tăng 0.06%