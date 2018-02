UBCK gửi tối hậu thư, tài sản Bầu Đức bốc hơi hơn 730 tỷ và mong manh số phận hai công ty

(Dân Việt) Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vừa gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán đối với hai công ty của Bầu Đức, nếu không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét xử lý theo quy định. Trước đó 2 công ty này đã bị HoSE cảnh báo.

Bị nhắc nhở, tài sản Bầu Đức “bốc hơi” 730 tỷ đồng trong 1 tháng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HoSE: HNG).

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho hai doanh nghiệp nói trên được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hai doanh nghiệp này công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của công ty cũng như thực hiện công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất. Nếu không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, hai công ty của Bầu Đức đã bị Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở. Sau khi thông tin đó xuất hiện cặp đôi cổ phiếu Bầu Đức liên tục mất giá. Cổ phiếu HAG hiện được giao dịch ở mức giá 6.300 đồng và đã mất giá tới 25% (giảm 2.100 đồng) trong vòng 1 tháng qua. Trong khi đó, cổ phiếu HNG giảm giá tới gần 31% (giảm 2.830 đồng) còn hơn 6.300 đồng.

Với sở hữu 347.765.533 cổ phiếu HAG, tài sản cổ phiếu của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL trong 1 tháng đã giảm hơn 730 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 2.187 tỷ đồng.

Liên tục bị “nhắc nhở” vì chậm công bố thông tin

Trong hơn 2 năm qua, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG - HOSE) liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

Tới tháng 5.2017, Hoàng Anh Gia Lai đã 3 lần chậm công bố báo cáo tài chính và liên tục bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đã chậm công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2016, báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2016, báo cáo thường niên năm 2016 và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I.2017.

Theo thông tin từ Hoàng Anh Gia Lai lúc đó, việc nộp chậm báo cáo tài chính quý IV.2016 là do do thời gian nộp báo cáo cận với lịch Tết cổ truyền nên tập đoàn không kịp tiến độ báo cáo tài chính như quy định. Đến ngày 12.2.2017, Tập đoàn đã hoàn thành và công bố các báo cáo này.

Với báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất 2016, Hoàng Anh Gia Lai cho rằng đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành và công bố theo quy định. Lý do là tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài như Lào, Campuchia, Myanmar.

Việc chậm báo cáo tài chính quý I.2017, Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết đang gấp rút hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Cặp đôi cổ phiếu bầu Đức là HAG và HNG đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết nếu tiếp tục chậm công bố thông tin (Ảnh: I.T)

Bước sang năm 2018, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trễ hẹn trong việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán. Ngày 6.2.2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) và Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG) nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp.

Theo đó, nếu HAGL và HAGL Agrico sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc nếu vẫn chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 bởi hai năm trước đó (năm 2015 và 2016) cả hai doanh nghiệp này đều đã chậm nộp BCTC kiểm toán.

Gánh nặng nợ gần 22.000 tỷ đồng

Về Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG), theo báo cáo tài chính quý IV.2017, tính tới 31.12.2017, quy mô tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 32.491 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 13.621 tỷ đồng chiếm đến 42% tổng tài sản và chủ yếu nằm ở chi phí phát triển vườn cây cao su và cọ dầu với 11.059 tỷ đồng.

Chi phí phát triển vườn cây ăn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chưa đến 1.793 tỷ đồng nhưng con số này gấp 2,9 lần so với đầu năm 2017.

Cuối năm 2017, tổng nợ phải trả của HNG lên đến 21.972 tỷ đồng, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó khoản vay nợ ngân hàng, doanh nghiệp cùng vay từ trái phiếu ở mức 14.158 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm 2017.

Đàn bò không còn mang về số doanh thu khủng cho bầu Đức như trong quá khứ (Ảnh: I.T)

Quý IV.2017, doanh thu thuần của HAGL Agrico dạt 670 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ 2016. Nguyên nhân kéo doanh thu HNG giảm mạnh đến từ doanh thu bán bò giảm từ 838 tỷ đồng xuống còn 102 tỷ đồng do Công ty thiếu vốn lưu động để tài trợ cho ngành bò, chỉ duy trì đàn bò ở mức dùng để tận dụng nguồn phân cung cấp cho mảng nông nghiệp. Bên cạnh đó doanh thu từ sản phẩm, hàng hoá giảm mạnh 66% do Công ty tập trung vào sản phẩm ăn trái.

Luỹ kế năm 2017, HAGL Agrico đạt 3.348 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 30% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 918 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1.771 tỷ đồng. Đóng góp lớn vào doanh thu năm của HNG đến từ trái cây với tỷ trọng lên đến 49% và biên lợi nhuận gộp lên đến 54% trong năm 2017.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn chưa thể nắm rõ kết quả kinh doanh của HAGL trong năm 2017, nhưng trong quý III.2017, Bầu Đức đã mời ông Lý Xuân Hải, cựu tổng giám đốc ACB về làm cố vấn cho tập đoàn với hy vọng sẽ cải thiện trong năm tới.

Tuy nhiên, kết quả này sẽ khó được cổ đông của HAGL và thị trường ghi nhận, nếu cặp đôi cổ phiếu của Bầu Đức liên tục mất giá và đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết.