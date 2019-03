VCB-Mobile B@nking: Công cụ đắc lực giúp nâng cao chất lượng cuộc sống

(Dân Việt) Vietcombank ra mắt 2 tính năng mới “Gửi quà may mắn” và “Quản lý tài khoản cá nhân” trên VCB-Mobile B@nking.

Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn hơn, khiến những việc tưởng chừng bình thường nhất bất chợt cũng trở thành thử thách không nhỏ: Một vài khoản nợ tín dụng bị “quên lãng”, những ngày lễ quan trọng bị “trễ hẹn”….

Đặt khách hàng là trọng tâm, Vietcombank luôn nỗ lực sáng tạo nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến nhất, tiện ích nhất. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Vietcombank trân trọng giới thiệu và cung cấp đến khách hàng 2 tính năng mới trên VCB-Mobile B@nking.

Món quà đầu tiên Vietcombank gửi tặng đến khách hàng là tính năng “Quà tặng may mắn” trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking. Với tính năng này, những món quà và lời chúc ý nghĩa từ nay sẽ được trao tận tay người nhận không kể khoảng cách địa lý, thời gian, giúp bạn dù có ở xa, hay đang trong những cuộc họp, những deadline bận bịu thì vẫn có thể mang đến những món quà ý nghĩa cho những người yêu thương nhất. “Quà tặng may mắn” không chỉ dành cho những ngày lễ, mà còn có thể là những món quà bất ngờ dành cho người thương, hay một lời cảm ơn dành cho đồng nghiệp. Với tính năng “Quà tặng may mắn”, tất cả thao tác gửi quà bằng tiền kèm theo hình ảnh, lời chúc tốt đẹp chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút, gửi đến tối đa 10 người nhận có tài khoản tại Vietcombank thông qua số tài khoản hoặc số điện thoại; hoặc tối đa 03 người nhận có tài khoản tại ngân hàng khác, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

Ngoài tính năng “Quà tặng may mắn”, Vietcombank cũng ra mắt tính năng “Quản lý tài khoản cá nhân”, hỗ trợ các khách hàng có nhiều tài khoản tín dụng và tài khoản tiết kiệm có thể dễ dàng quản lý tài sản của mình. Trên VCB-Mobile B@nking hiện đã có thêm giao diện quản lý tài khoản cá nhân, bao gồm 02 tab “Tài sản nợ” và “Tài sản có”. Quý khách hàng chỉ cần nhấn vào giao diện này, thông tin tài sản của từng tài khoản được thể hiện rõ ràng dưới dạng biểu đồ tròn mỗi lần truy cập ứng dụng, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và lên kế hoạch thu chi.

Tab Tài sản Nợ: Hiển thị tổng số dư nợ và số dư nợ của từng tài khoản tiền vay, thẻ tín dụng

Tab Tài sản Có: Hiển thị tổng số dư khả dụng và số dư khả dụng từng tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, các loại tài khoản tiền gửi khác.

Thêm vào đó, ngoài việc liệt kê danh sách chi tiêu, lịch sử giao dịch tài chính phát sinh trong từng loại tài khoản trong khoảng thời gian nhất định (1 tuần, 2 tuần, 1 tháng) sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ miền. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ được khuynh hướng chi tiêu của mình, nhận ra được các khoản chi tiêu đặc biệt và những khoản chi tiêu thường xuyên, cũng như lượng thu nhập hàng tháng, giúp khách hàng lên kế hoạch thu chi hợp lý để chuẩn bị tài chính cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày hay các dịp đặc biệt. Khách hàng cũng có thể theo dõi thời điểm đáo hạn tiết kiệm để sẵn sàng cho những kế hoạch, dự định của bản thân hay gia đình.

Đầu tư vào công nghệ và liên tục cải tiến nhằm mang đến những dịch vụ tiện ích nhất, Vietcombank đã vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến Mobile Banking tốt nhất Việt Nam” do tạp chí danh tiếng The Asian Banker trao tặng thời gian qua.

Hãy download và cập nhật ứng dụng VCB-Mobile B@nking trên App Store và Google Play để trải nghiệm những tính năng tiện ích ngay hôm nay!