Tin vịt tết 5: Chớ để chồng cầm tiền trong ngày Tết

Treo chữ trong nhà sếp cũng phải tính toán

Người ta thường thấy rằng trong nhà một số vị sếp thường treo chữ “Nhẫn” trang trọng ở giữa nhà. Nhiều người cho rằng các vị này thích tỏ ra mình có chữ, hoặc muốn tự răn mình phải nín nhịn, chịu đựng những điều khó chịu trong cuộc đời. Một trong những vị sếp có quan điểm khác thì tiết lộ: “Thời buổi này, đô la thì lao dốc, bitcoin thì chẳng biết đâu mà lần, tốt nhất là cứ biếu bằng... nhẫn (vàng) là tốt nhất, vừa không mất giá lại gọn nhẹ kín đáo. Chữ “Nhẫn” treo là nhằm nhắc nhở người biếu thôi”.

Năm nay nhiều nhân viên Massage không có tiền về quê ăn Tết

Đó là thông tin từ hiệp hội chăm sóc đàn ông cô đơn và bị bỏ rơi. Với hy vọng rằng kiếm được bộn tiền để về quê ăn Tết nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy, năm nay các nhân viên làm ở mảng dịch vụ như massage, thư giãn, gội đầu... méo mặt vì ế ẩm, một phần vì do thời tiết lạnh, phần khác do khách hàng đã hạn chế chi tiêu vào những khoản mà ở nhà họ được... miễn phí ở nhà. Tự massage cho nhau mãi cũng chán, nhiều cô than thở: “Cứ ế thế này thì bọn em đến lỗ tiền son phấn mất thôi, lấy tiền đâu mà về quê ăn Tết cơ chứ!”.

Sáng kiến cho phim Tết

Nghe đồn, các phim chiếu Tết năm nay khá e ngại lượng khán giả đến rạp không còn đông như các năm trước, điều này sẽ ảnh hưởng nặng đến doanh thu. Nhiều rạp phim đã thẳng tay cắt giảm các khoản chi không cần thiết hoặc đưa ra các sáng kiến như: Cắt điều hòa lạnh khi trời... rét, các đôi nam nữ đi xem được đề nghị ngồi chung một ghế nhằm tiết kiệm không gian...

Ngày giáp Tết, hàng xóm nghe thấy tiếng gào của một phụ nữ nhà bên. Số là chồng chị ta đã dùng toàn bộ tiền lương thưởng Tết để mua quà. Một lát sau lại thấy tiếng người phụ nữ này gào to hơn, hóa ra chị ta vừa biết quà Tết chồng mua là những thứ gì. Được biết chẳng hiểu quan hệ thế nào với một em là chủ trang trại gà, anh chồng đã mua hơn trăm con gà để làm quà Tết cho họ hàng và khách khứa đến chơi nhà. Nhiều người hàng xóm đã an ủi người phụ nữ kia rằng: Còn may là chồng chị chưa quen em nào là chủ trang trại bò!

Có tiền ắt có cách

Đầu năm, một cô gái đi xem quẻ để dự định lấy chồng. Thầy bói phán: Năm nay con không nên cưới. Nếu con cưới năm này thì nó rất dở, không được chồng ưng ý, gia đình lục đục.

Cô gái than rằng: “Năm nay con 28 tuổi tính cả tuổi mụ, thầy không cho cưới, sang năm 29 lại vướng kim lâu, kiêng! 30 mới được cưới con sợ hơi “giừ”, trai nó chê, thầy có cách nào... giúp con!?” Vừa nói cô vừa “đặt quẻ” 500 ngàn vào đĩa. Thầy bói hé nhìn và bấm đốt ngón tay một lúc rồi phán: “Ừ! Thôi con ạ! Thầy sẽ xin lên trên để con cưới quách năm nay cho nó xong đi. Nhịn thêm một năm nữa kể cũng lo. Đêm dài lắm mộng biết thế nào mà lần. Cho thầy xin thêm một tờ giống thế này nữa để thầy xin cho tiện nhé!”.