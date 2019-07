Náo loạn vì cô gái hò hét đòi lao đầu vào ô tô đang chạy

(Dân Việt) Clip ghi lại hình ảnh một cô gái mất bình tĩnh, liên tục có ý định lao vào đầu xe ô tô đang chạy ngoài đường khiến nhiều người phát hoảng...

Chứng kiến vụ việc, một vài thanh niên nhanh chóng chạy theo, giữ chặt tay cô gái kéo vào lề đường. Dù vậy cô gái này vẫn cố vùng vẫy, hò hét "buông cháu ra" và muốn lao ra giữa đường trước sự chứng kiến của rất đông người dân. Thấy vậy, một người phụ nữ đứng ngoài nhanh chóng lên tiếng, "các em ơi trói nó lại rồi gọi công an ra đi". Trong lúc một số người giữ chặt tay, cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định, "bảo bỏ ra, cháu đi gặp thằng G. để cháu đi vào bến xe Yên Nghĩa". Lúc này, hai thanh niên giữ tay cô gái và đưa sang bên đường thì sự việc mới dừng lại. Clip sau khi được đăng tải khiến cộng đồng mạng xôn xao.

