Nguyên cán bộ công an đánh đập vợ cũ: Hé lộ những tình tiết mới

(Dân Việt) Sau 1 ngày bị chồng cũ là anh Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đánh đập, chị Trang vẫn chưa hết lo sợ và phải nằm nghỉ ngơi tại nhà do những vết thương đang ê ẩm, đau nhức.

Trưa 26/9, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (người bị chồng cũ đánh) đã xuất viện. Trang được điều trị tại nhà với nhiều vết thương trên người, một số bạn thân đến chăm sóc chị. Trang chưa hết sợ hãi khi nhắc đến cảnh bị đánh đập, lời dọa giết của người từng là chồng của mình 4 năm trước.

Trò chuyện với Zing.vn, chị Trang cho biết sáng 25/9, chị đang ngồi uống cà phê với nhóm bạn thì bất ngờ bị anh Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, chồng cũ chị Trang) lao đến đánh đập. Quá sợ hãi, chị bỏ chạy đến trụ sở công an gần đó trình báo.

Một lúc sau, khi chị Trang đến Bệnh viện thị xã Kỳ Anh điều trị vết thương, Thắng bám theo đến đây. Thắng tiếp tục kéo chị Trang ra hành lang bệnh viện đấm đá. Người chồng cũ này còn dùng kéo đâm vào người Trang trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Chỉ khi công an xuất hiện, Thắng bỏ chạy. Chị Trang sợ hãi, xin xuất viện về nhà để điều trị cho an toàn.

Vừa nói vừa khóc, Trang kể năm 2008 chị cưới Thắng, lúc này chồng chị đang là công an ở huyện Kỳ Anh. Vợ chồng sau đó có 2 con gái.

Thời gian chung sống với nhau, chị phát hiện Thắng có nhiều mối quan hệ với người phụ nữ khác và thường xuyên đánh đập chị. Nhận thấy không thể tiếp tục sống với nhau, năm 2016 chị quyết định ly hôn, TAND thị xã Kỳ Anh tuyên cho chị quyền nuôi 2 con.

''Sau khi tôi ly hôn khoảng 3 tháng, tôi biết tin anh Thắng ra khỏi ngành công an. Từ đó, tôi nuôi con chứ không nhận được trợ cấp từ anh Thắng”, chị Trang kể.

Theo người mẹ này, sau khi mỗi người một nơi, Thắng vẫn thường tìm đến nơi chị ở và đánh đập, chửi bới, thậm chí dọa giết vợ cũ.

Ngày 26/9, trao đổi với Zing.vn, đại úy Nguyễn Tiến Quyết, Trưởng công an phường Sông Trí (Công an thị xã Kỳ Anh), cho biết cơ quan này đã nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã có phương án bảo vệ an toàn cho chị Trang.

Theo thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng công an thị xã Kỳ Anh, đơn vị đã liên hệ với địa phương để mời Nguyễn Chiến Thắng lên làm việc nhưng người này hiện không có mặt tại địa phương.

“Chúng tôi đang truy tìm Thắng để điều tra, làm rõ động cơ và xử lý theo quy định của pháp luật”, thượng tá Ninh cho hay.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, anh Nguyễn Chiến Thắng (chồng cũ chị Trang) cho biết, lý do đánh vợ cũ không phải vì ghen tuông vợ chị Trang có người đàn ông mới mà là do chuyện vợ cũ cặp bồ bị đăng lên một trang mạng xã hội Facebook làm ảnh hưởng đến 2 người con chung.

Anh Thắng kể, ngày 24/9, anh vào một trang nhóm mạng xã hội Facebook thì vô tình thấy tài khoản My Seven của một người vợ ở thành phố Vinh (Nghệ An) đăng hình ảnh vợ cũ của anh và 2 đứa con. Tài khoản này còn đăng ảnh chụp tin nhắn trao đổi với chị Trang có nội dung cảnh báo chị Trang chấm dứt qua lại với chồng chị này. Nếu còn qua lại một lần nữa thì sẽ đăng lên Facebook gây ảnh hưởng đến con cái của chị Trang.

"Tôi không ghen vợ cũ của tôi cặp bồ với chồng của chị đó. Nhưng về mặt đạo đức, tôi thấy vợ cũ từng một lần bị đổ vỡ rồi, tại sao lại đi cặp bồ với người đã có gia đình. Nếu họ đã phát hiện ra rồi thì nên chấm dứt đi, đừng có liên quan nữa. Đặc biệt là đừng làm cái gì ảnh hưởng đến con của tôi", anh Thắng nói.