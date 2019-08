Thông tin mới nhất vụ án đại gia Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 14.3, đại diện Công an TP.HCM xác nhận với phóng viên Dân Việt đã nhận đơn khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ (ngụ quận 7, TP.HCM) đối với quyết định phân công giải quyết đơn tố giác của Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Trong đơn khiếu nại, ông Mỹ nêu rõ: “Ngày 31.1, tôi vừa nhận được Biên bản thông báo phân công giải quyết tố giác của Trương Hồ Phương Nga đối với tôi về hành vi vu khống, do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an TP.HCM ký ngày 30.1.2019... Tôi làm Đơn khiếu nại để giải quyết các nội dung sau: Đối tượng khiếu nại là Quyết định phân công giải quyết tố giác của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) - Công an TP.HCM ký ngày 30.1.2019”. Ông Mỹ nêu rõ 3 nội dung khiếu nại: Yêu cầu hai cơ quan VKSND TP.HCM và Công an TP.HCM hủy bỏ quyết định về việc thụ lý đơn tố cáo của Phương Nga và Thùy Dung với lý do: "Cô Phương Nga đã tố cáo cùng nội dung trong đơn ghi ngày 5.5.2014. Việc tái tố cáo vi phạm khoản 2, Điều 105 Bộ luật Hình sự. Đơn của tôi không nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm các bị can, cũng không gây bất kỳ hậu quả gì cho các bị can Thùy Dung, Phương Nga. Vì vậy, tôi không thể có dấu hiệu của tội vu khống Yêu cầu hủy bỏ Quyết định phân công giải quyết tố giác do Thủ trưởng CQCSĐT Công an TP.HCM ký ngày 30.1.2019 đối với đơn tố giác vu khống của Thùy Dung – Phương Nga vì không phù hợp cả hình thức và nội dung của tội này".