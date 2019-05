Vụ 'giết người đổ bê tông' ở Bình Dương: Hé lộ cuộc sống của nạn nhân thứ 2

Theo báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương về kết quả khám nghiệm tử thi vụ án 2 thi thể người bị giấu trong bê tông đặt trong căn nhà số 90 ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cho thấy lời khai của nghi can có nhiều mâu thuẫn. Kết quả khám nghiệm tử thi Linh lại có dấu hiệu bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này. Với nạn nhân Trần Trí Thành, sau khi xét nghiệm có kết quả trùng khớp với lời khai của các nghi can. Thi thể nạn nhân Thành được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông, nguyên nhân tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn. Nạn nhân Thành bị nghi can Thảo và Hà lừa châm cứu rồi chích điện bằng bình ắc-quy, sau đó siết cổ đến chết, bỏ xác vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang. Cũng liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Cụ thể, việc nạn nhân Thành có biết nạn nhân Linh chết trước đó, thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can hay không?