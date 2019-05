Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Hé lộ 2 thông tin 'nóng'

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Tuy nhiên, nhiều trang mạng xã hội đã liên tục đăng tải những thông tin liên quan đến vụ án, mới đây nhất là việc bắt giữ một thiếu úy công an. Thông tin Thiếu úy công an bị bắt giữ tràn ngập các trang mạng xã hội. Theo đó, tối 7.5, trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải thông tin cơ quan điều tra đã bắt giữ một thiếu úy công an liên quan trực tiếp đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Bài viết này cũng đưa ra những lập luận, phân tích mang đậm tính chất “điều tra” một cách rõ ràng, rành mạch và kèm theo những hình ảnh được cho là thiếu úy công an mới bị bắt giữ. Theo nội dung bài viết, thiếu úy công an này mới chính là chủ mưu trong việc bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh Duyên. Vì Văn Toán (SN 1982, trú tại huyện Điện Biên) chỉ là một đầu mối trung gian được trả công để kết nối với các đối tượng phạm tội khác.