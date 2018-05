5 năm tái cơ cấu nông nghiệp: Những lá cờ đầu mở lối đi trước

Vườn mẫu - nét riêng của Hà Tĩnh Khác với nhiều địa phương lựa chọn kinh tế để TCC nông nghiệp, Hà Tĩnh chọn “lối đi riêng”, là gắn TCC với xây dựng nông thôn mới.

Tại mô hình khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Dương Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, hàng rào của các hộ dân cư được trồng bằng những loại cây nhiều cành, dễ tạo thế và được uốn, cắt tỉa thành các hình đình làng, cổng nhà... rất đẹp mắt. Bồn hoa, cây cảnh ở đường làng cũng được quản lý theo từng hộ gia đình nên hoa nở đủ bốn mùa.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: “Trong những năm qua, Hà Tĩnh thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với TCC nông nghiệp và đã đạt được những kết quả toàn diện, thiết thực, hiệu quả, bền vững. Xây dựng khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn mẫu tạo ra những vùng quê trù phú, an lành”.

Tỉnh Hà Tĩnh xác định từng bước đi vững chắc, trước hết là xây dựng vườn mẫu ở những thôn trọng điểm nông thôn mới của địa phương, tiến tới xây dựng vườn mẫu ở cả xã, huyện. Trong xây dựng vườn mẫu và khu dân cư kiểu mẫu, tỉnh rất quan tâm tới bộ tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm.

Cụ thể là: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn bừa bãi gây mất mỹ quan; chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom xử lý theo đúng quy định; nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hộ chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường; gia đình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm...

Việc phát triển vườn kiểu mẫu vừa nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa tạo môi trường, cảnh quan đẹp cho nông thôn và thúc đẩy du lịch sinh thái vườn phát triển. Đến nay, Hà Tĩnh đã có 7.256 vườn đăng ký xây dựng vườn mẫu, trong đó có 1.750 vườn đạt chuẩn.