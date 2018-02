Ai trồng gì thì trồng, lão nông này vẫn mê hoa hồng "độc, lạ"

Giữa làng hoa Sa Đéc nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp cũng như miền Tây, lão nông Tư Thắng trước nay vẫn "chung tình" với 1 loài hoa duy nhất-hoa hồng. Vườn hoa hồng của ông Tư Thắng rộng khoảng 6.000m2 trồng bạt ngàn hoa hồng cổ, hoa hồng ngoại tạo điểm níu mắt, níu chân du khách gần xa...

Bất cứ ai có dịp đi qua khu vực làng hoa Sa Đéc (khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đều không khỏi ấn tượng khi thấy một vườn hoa hồng rộng bát ngát, với hàng chục loài hồng cổ và hồng ngoại. Khu vườn này còn có cây hoa hồng lâu năm với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chủ nhân của vườn hồng Tư Thắng rất ân cần giải đáp thắc mắc cho du khách gần xa. Ảnh: Hoài Minh-báo Đồng Tháp.

Vườn hoa hồng đặc biệt này có diện tích rộng khoảng 6.000m2-một trong những vườn hồng có quy mô lớn nhất khu vực làng hoa Sa Đéc là của gia đình ông Thắng. Chủ vườn hồng Tư Thắng - người có thâm niên trong ngành hoa kiểng của làng hoa nổi tiếng Sa Đéc. Dịp Tết, do nhu cầu thưởng lãm hoa, cây cảnh của người dân tăng cao nên vườn hoa hồng của gia đình ông Tư Thắng lúc nào cũng tấp nập khách đến tham quan, chọn mua.

Hoa hồng ở vườn hồng của gia đình ông Tư Thắng rất đa dạng chủng loại, màu sắc. (Ảnh: Lục Tùng-báo Lao Động).

Hiện khu vườn của ông Thắng đang trồng nhiều giống hoa hồng ngoại, chủ yếu là các giống hồng nổi tiếng có xuất xứ từ Pháp, Nhật, Hà Lan...Theo ông Tư Thắng, vườn có khoảng 70 giống hoa hồng khác nhau, nhưng không phải loài nào cũng phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt là dù màu gì, tất cả loại hoa hồng ở vườn hồng của gia đình ông Tư Thắng đều cho hoa có mùi thơm quyến rũ. (Ảnh: Lục Tùng-Báo Lao Động).

Vì vậy để vườn hoa hồng phát triển, ra hoa như ý, ông Thắng phải dày công chăm sóc từng gốc hồng rất kỹ càng. Hiện nơi đây đang lưu trữ nhiều loại hồng quý của Pháp như: hồng leo ME Isaac Pereire, hồng leo Emilien Guillot...Trong vườn, có cây hoa hồng lên đến gần 40 năm tuổi, cây ít nhất cũng tầm 3 năm tuổi. Ông Tư Thắng cho biết, giống hồng leo ME Isaac Pereire rất quý, khi hoa nở có mùi thơm dịu đặc trưng, bông to, cánh hoa xếp từng lớp dày, đẹp và có thể ra hoa quanh năm. Có những giống hoa hồng là nguyên liệu chính để sản xuất ra nước hoa đắt tiền mang nhãn hiệu Chanel (Pháp).

Nhưng nhờ được nuôi dưỡng bằng công nghệ mới, như: Phân vi sinh, màn che...nên chất lượng hoa hồng ở vườn hồng Tư Thắng rất tốt: to, đều và chậm tàn. (Ảnh: Lục Tùng-Báo Lao Động).

Khi tham quan tại khu vườn hồng Tư Thắng, các giống hoa hồng không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn được trồng theo công nghệ mới như: sử dụng phân bón sinh học, có mái che theo kiểu Israel, phun tưới tự động...Càng đặc biệt hơn khi ông chủ vườn hồng Tư Thắng rất sẵn lòng đón tiếp khách và giải thích cặn kẽ về nguồn gốc, tên gọi...của từng giống hồng.

Du khách thoải mái đi lại, chụp những tấm hình đẹp, ưng ý trong khu vườn hoa hồng rộng lớn của gia đình ông Tư Thắng mà không phải trả 1 khoản phí nào. (Ảnh: Lục Tùng-Báo Lao Động).

Du khách đến với vườn hoa hồng của gia đình ông Tư Thắng thoải mái ngắm, chụp ảnh và nhận được câu trả lời nhiệt tình cho mọi thắc mắc mà không cần phải trả phí, kể cả phí vào cổng. Đơn giản bởi mục đích lớn của ông Thắng khi thành lập vườn hồng là để thỏa mãn niềm đam mê hoa hồng. Đây được xem như lối kinh doanh “độc” tại làng hoa Sa Đéc, vì chỉ thu hút duy nhất khách hàng thích hoa hồng-giới "nghiện" chơi, ngắm hoa hồng...