An Giang: Nhấp chuột máy tính giảm được hàng triệu đồng chi phí

(Dân Việt) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, hội viên..., được Hội ND tỉnh An Giang thực hiện theo quyết định phê duyệt đầu tư số 1098/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang ngày 11.4.2017. Tổng nguồn vốn của dự án là: 2.317 triệu đồng.

Quy mô đầu tư của dự án gồm phần cứng với 1 bộ máy chủ chuyên dụng; 1 bộ lưu điện chuyên dụng, thiết bị lắp đặt máy chủ 1 bộ, thiết bị bảo mật tường lửa 1 bộ, 34 bộ máy vi tính, 12 máy quét văn bản, dịch vụ kỹ thuật cài đặt, cấu hình thiết bị kèm theo. Về phần mềm gồm có 1 phần mềm quản lý cán bộ, hội viên nông dân; 1 website Hội ND tỉnh giao diện mới; 1 bộ phần mềm diệt virus bản quyền; nâng cấp, hiệu chỉnh mở rộng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng tại Hội ND tỉnh (Văn phòng điện tử)… Dự án đã trang bị máy vi tính đảm bảo 100% cán bộ, công chức tại các phòng, ban thuộc Hội ND tỉnh mỗi người 1 máy. Đến nay, 100% các văn bản đến và đi tại Hội ND tỉnh An Giang được phát hành qua môi trường mạng.

Bàn giao thiết bị lắp đặt, kết nối mạng máy tính trong khuôn khổ dự án. Ảnh: M.H

Phần mềm quản lý cán bộ, hội viên đã giúp lãnh đạo các cấp Hội, các phòng, ban chủ động khai thác triệt để các cơ sở dữ liệu đầu vào tại cơ sở phục vụ yêu cầu công tác lãnh đạo, điều hành; theo dõi được mô hình sản xuất - kinh doanh có hiệu quả. Qua đó, làm cơ sở để Hội đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn. Hiện đã cập nhật dữ liệu 10.966 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi toàn tỉnh; 2.200 cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở Hội; 103.461 hội viên nông dân toàn tỉnh; 113 hợp tác xã; 684 tổ hợp tác; 1.015 doanh nhân nông thôn, 241 câu lạc bộ nông dân.

Phần mềm Văn phòng điện tử sau khi nâng cấp và chuyển khai đến 11 huyện, thị, thành hội, đã nhận đươc 2.616 văn bản đến, 581 văn bản đi, 32.512 văn bản trao đổi nội bộ. Riêng 2 tháng đầu năm 2019 đã có 1.611 văn bản trao đổi nội bộ. Hiệu quả dễ nhìn thấy nhất và sự khác biệt rõ rệt nhất đó là tại bộ phận văn thư, phòng làm việc của cán bộ Hội ND hiện nay không nhận hoặc nhận rất ít văn bản giấy. Tính ra, đã có hơn 2.000 văn bản đến và đi đã được vận hành trên Văn phòng điện tử thay thế cho hình thức sử dụng văn bản giấy, mang lại hiệu quả đáng kể cho Hội ND tỉnh với ước tính sơ bộ tương đương số tiền giấy, mực in, phát chuyển nhanh… trị giá hàng triệu đồng mỗi năm.

Dự án đã xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cán bộ Hội, tổ chức quản lý cập nhật dữ liệu đầu vào tại cơ sở. Qua đó, dự án giúp lãnh đạo các cấp Hội ND tỉnh An Giang, các phòng, ban chủ động khai thác các số liệu theo nhu cầu công tác lãnh đạo, điều hành; phát triển hội viên; theo dõi các mô hình sản xuất…