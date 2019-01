Các tỉnh miền Tây căng mình ứng phó bão số 1

(Dân Việt) Trưa nay (2.1), ông Nguyễn Long Hoai - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, cơn bão số 1 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến vùng biển và một phần đất liền của tỉnh Cà Mau.

Theo ông Hoai, tỉnh Cà Mau đã cấm biển từ 12h trưa hôm qua (1.1), hiện đã có hơn 2.500 tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn, còn hơn 1.000 tàu thuyền đang ở ngoài biển đang được kêu gọi vào bờ.

Trước đó, để ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện chỉ đạo rà soát phương án sắp xếp bố trí dân cư ở các nơi xung yếu để chủ động thực hiện khi có yêu cầu.

Ngoài ra, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các trường thuộc địa bàn ven biển thường xuyên theo dõi, thực hiện các biện pháp chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để kịp thời xử lý trong các tình huống khẩn cấp…

Cà Mau đang kêu gọi các tàu ngoài biển vào bờ (Ảnh minh họa). Ảnh: Chúc Ly.

Trong sáng nay (2.1), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã họp với các sở, ngành và chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Đối với các tàu neo đậu ở khu vực đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối phải đưa ngư dân lên bờ, chỉ để lại 1-2 người.

Đối với người dân đang sống trên đảo Hòn Chuối, Chủ tịch Cà Mau yêu cầu cần phải sơ tán đến nơi an toàn gần nhất; các bè cá tại đảo này phải được gia cố chắc chắn để tránh thiệt hại lớn về tài sản.

Thống kê của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bạc Liêu, đến sáng ngày 2.1, còn 310 tàu cá đang hoạt động trên biển, với 2.210 ngư dân; trong đó, có 207 tàu đánh bắt hải sản xa bờ, với 1.794 ngư dân.

Để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản cho ngư dân, tỉnh Bạc Liêu đã thông báo khẩn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ, tìm nơi tránh trú bão số 1.

Do dự báo bão số 1 sẽ ảnh hưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau, nên tỉnh Bạc Liêu cũng đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Các tỉnh miền Tây đang căng mình ứng phó với cơn bão số 1 (ảnh minh họa). Ảnh: Chúc Ly.

Tại Kiên Giang, theo Sở NNPTNT tỉnh, công tác phòng chống cơn bão số 1 đang được triển khai rất khẩn trương. Từ 13h30 phút chiều nay tỉnh sẽ có lệnh cấm biển, kêu gọi, hướng dẫn hơn 10.000 tàu thuyền tìm nơi tránh trú bão an toàn. Các huyện được giao hướng dẫn người dẫn người dân chằng chống nhà cửa an toàn, ứng phó bão.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, 4 huyện ở vùng U Minh Thượng gồm: U Minh Thượng, An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận có diện tích lúa đang vào kỳ thu hoạch với diện tích trên dưới 100.000ha. Các địa phương và ngành chức năng đang theo dõi sát, nhằm tránh để người dân bị thương lái lợi dụng tình hình mưa bão để ép giá lúa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều hôm qua (1.1), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tây nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 1(tên quốc tế là PABUK).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 22 giờ tối 2.1, tâm bão ở khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc và 106,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 300km về phía đông nam, cách Côn Đảo khoảng 280km về phía nam. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông, cảnh báo sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo dự báo từ nay đến ngày 4.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24 giờ.

Riêng khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 nên sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt); các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt).