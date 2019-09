Chán cá chuyển sang nuôi ốc nhồi, chỉ ăn rau cỏ mà có tiền to

(Dân Việt) Từ khi chuyển sang nuôi ốc nhồi ở ao nhà, năm nào, ông Trần Văn Cấp (50 tuổi) ở xóm Xuân Thắng, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũng thu được tiền to. Loài ốc siêu đẻ, đẻ cả trăm trứng này và chúng chỉ ăn bèo, lá cây, ít tốn công chăm sóc, nhiều người tìm mua này giúp ông Cấp kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đang là ông chủ của một tiệm sửa xe máy khá đông khách, nhận thấy ốc nhồi là loài dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, chúng lại ăn phụ phẩm nông nghiệp như rau, cỏ, bèo tấm, lá sắn..và hiệu quả kinh tế mang lại cao nên ông Trần Văn Cấp tìm đến các mô hình nuôi ốc nhồi thành công để thăm quan học hỏi kinh nghiệm...

Mô hình nuôi ốc nhồi đem lại thu nhập cao. Mỗi năm gia đình ông Trần Văn Cấp ở xóm Xuân Thắng, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có thu nhập cả trăm triệu đồng từ nuôi và bán ốc nhồi.

“Vì môi trường ô nhiễm, biến đổi khí hậu, loài ốc nhồi ngoài tự nhiên đang khan hiếm dần, nhiều nơi loài ốc này gần như đã tuyệt chủng. Chính vì lý do đó mà tôi để ý những năm gần đây, giá ốc nhồi rất cao, số lượng lại khan hiếm. Thú thực, giờ ăn 1 cân thịt bò còn dễ mua hơn là tìm dăm chục con ốc nhồi. Đó cũng là lý do tôi mày mò tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi ốc nhồi...Mà chúng có đòi ăn uống gì cao sang, chỉ là rau cỏ, những thứ vứt đi như xơ mít, vỏ dưa...", ông Cấp tiết lộ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN về lý do quay sang nuôi ốc nhồi

Sau quá trình tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi ốc nhồi, kỹ thuật nuôi ốc nhồi, đầu năm 2015, ông Cấp quyết định đầu tư nuôi loài ốc này. Khu ao trước kia gia đình ông nuôi cá với thu nhập mỗi năm chẳng đáng là bao nay được ông cải tạo lại để làm nơi nuôi ốc nhồi sinh sản, ốc nhồi giống, ốc nhồi thịt.

Ông Cấp thổ lộ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN: “Thời gian đầu mới nuôi tôi thả cả vài vạn ốc nhồi giống. Do chưa có nhiều kinh nghiêm nên 2 lần thả nuôi đầu tiên ốc nhồi giống bị chết gần hết và thiệt hại mỗi lần cả chục triệu tiền mua ốc giống. Ốc chết như ngả rạ, tôi cũng hoảng, tưởng đâu dễ nuôi, ai ngờ lại thất bại. Tìm hiểu mãi mới biết nguyên nhân dẫn đến ốc nhồi bị chết bởi môi trường nước chưa được tốt và tôi cho ốc ăn quá nhiều, dưa thừa thức ăn cũng gây ô nhiễm nguồn nước...".

Ông Trần Văn Cấp cho biết, mỗi con ốc nhồi mẹ đẻ từ 5 - 6 ổ trứng/năm, mỗi ổ trứng trên 100 quả. Thời gian ấp để từ trứng nở thành ốc nhồi con từ 20 - 25 ngày và nếu quản lý tốt tỷ lệ trứng ốc nhồi nở đạt trên 80%.

Ông Trần Văn Cấp cho biết, hiện gia đình ông đang nuôi hàng vạn ốc nhồi bố mẹ và ốc nhồi thịt thương phẩm trên diện tích 700m2 ao. Kể từ năm thứ 3 nuôi ốc nhồi thành công, trung bình mỗi năm ông Cấp xuất bán trên 15.000 ốc giống và hơn 1 tấn ốc nhồi thịt thương phẩm.

“Hiện tại giá ốc nhồi giống tôi đang bán ra với gia giao động từ mức 500-700 đồng/con tùy loại. Đối với ốc nhồi thịt thương phẩm thì bán với giá 70.000 đồng/kg. Tính ra mỗi năm cũng thu về được hơn 100 triệu đồng từ việc nuôi ốc nhồi”, ông Cấp tiết lộ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.

Theo kinh nghiệm nuôi ốc nhồi của ông Cấp, loài ốc nhồi ưa sạch, nguồn thức ăn hoàn toàn từ tự nhiên như: bèo tấm, quả mướp, lá sắn...Không chỉ thức ăn mà nguồn nước nuôi ốc nhồi cũng cần phải sạch. Ngoài ra cần chú ý mực nước trong ao nuôi luôn duy trì từ 40 - 100 cm là an toàn nhất cho ốc nhồi. Sau 12 tháng nuôi, ốc nhồi bắt đầu sinh sản và thời gian sinh sản thường là từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch.

Ông Cấp lưu ý, khi cho ấp trứng ốc nhồi phải thường xuyên quan sát và luôn giữ cho trứng khô, phòng chống chuột ăn trứng ốc. Nếu làm tốt tỷ lệ ấp nở trứng ốc nhồi sẽ đạt trên 80%. Ốc nhồi sau 30 ngày tuổi có thể bán giống với là 500 đồng/con; ốc nhồi bố mẹ có giá từ 160 - 180.000 đồng/kg. Ốc nhồi nuôi sau 3 tháng là có thể xuất bán ốc thịt.

Dễ nuôi, chi phí thấp, lợi nhuận cao lại không mất nhiều công chăm sóc nên nuôi ốc nhồi có thể là lựa chọn hay giúp bà con nông dân thoát nghèo.

Nói thêm về con ốc nhồi, ông Cấp cho hay, ốc nhồi là con đặc sản, có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon khác nhau nên đây là loại vật nuôi khá triển vọng và cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, so với các loại vật nuôi khác thì nuôi ốc nhồi chi phí đầu tư cực thấp và không mất tiền mua thức ăn nên rất phù hợp với quy mô nuôi nhỏ lẻ. Hộ khó khăn, hộ nghèo nếu có ao, hồ, bể sạch thì vẫn có thể đầu tư nuôi ốc nhồi để tăng thu nhập...".

"Cứ lấy gia đình tôi mà nói, tính toán kỹ ra thì thu nhập từ nuôi ốc nhồi cũng chẳng kém gì nghề sửa xe máy của tôi, mà lại tốn ít công hơn, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ để đi hái lá cây, vớt bèo cho ốc nhồi ăn”, ông Cấp tâm sự với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.

Nói về kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho hiệu quả cao, ông Cấp cho hay, ốc nhồi sống tốt, phát triển và sinh sản ở nhiệt độ khoảng từ 20 – 32 độ C, vì vậy ở miền Bắc, bắt đầu nuôi ốc nhồi từ tháng 4 đến tháng 12. Vào mùa đông ốc sẽ dừng ăn và tìm nơi trú ẩn. Đặc biệt nếu thời tiết có sương muối hoặc nước giá buốt sẽ làm ốc chết.

Kinh nghiệm của ông Cấp là khi ốc nhồi đẻ trứng nên vớt từ ao cho vào các bể nhỏ để ấp. Làm cách này để tránh bị các con vật như chuột, ếch...ăn mất trứng ốc nhồi và trứng nở thành ốc nhồi con với tỷ lệ cao hơn.

Chính vì vậy, theo ông Trần Văn Cấp, vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp cần làm bể tránh rét cho ốc nhồi, "ủ ấm" để ốc nhồi sống qua mùa đông lạnh giá. Bể tránh rét cho ốc nhồi có đắp đất bùn, trồng cỏ dại um tùm để ốc trú ẩn, tránh rét. Ngoài ra, trong quá trình nuôi ốc nhồi, nhất thời kỳ mới thả ốc giống cần lưu ý các loại vật tìm bắt ăn ốc nhồi nhỏ. Đặc biệt, chuột là “kẻ thù” lớn nhất của ốc nhồi. Gặp đàn chuột chúng có có thể ăn hại cả 1 bao ốc nhồi thịt thương phẩm trong 1 đêm.

Hiện ông Cấp đã làm chủ được kỹ thuật nuôi ốc nhồi giống, kỹ thuật nuôi ốc nhồi thịt. Mô hình nuôi ốc nhồi của ông là địa chỉ tin cậy về con giống cho người dân tại nhiều địa phương. Không chỉ là nơi nhân nuôi, cung cấp ốc nhồi giống, ông Cấp còn hướng dẫn tận tình kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho bà con. Ông Cấp cũng đang có dự định mở rộng diện tích mô hình nuôi ốc nhồi bởi theo ông loài ốc này vẫn còn triển vọng rất tốt đối với thị trường tiêu thụ đang trong tình trạng cầu quá cung...