Chuyện lạ: Tận mắt thấy bò sinh ba ở Quảng Nam

(Dân Việt) Chuyện lạ có thật vừa xảy ra ở huyện miền núi Quảng Nam, con bò mẹ sinh đến ba con bê con gây xôn xao dư luận.

Sáng ngày 28.2, trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&TPNT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, lần đầu tiên mới thấy con bò mẹ sinh một lần đến ba con bê con xảy ra ở trên địa bàn xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, hiện phòng đã cử cán bộ xuống kiểm tra và đảm bảo an ninh trật tự nhằm không để người dân xôn xao, mê tín gây mất trật tự.

Kỳ lạ bò mẹ sinh ba con bê con ở Quảng Nam gây xôn xao dư luận - Ảnh Facbook bạn đọc

Theo ông Thiệu, con bò kỳ lạ đó thuộc sở hữu của gia đình ông Trần Thái Hiền (SN 1972, trú thôn 4, xã Trà Kót). Ông Hiền kể rằng, con bò mẹ do ông mua rẻ từ một người dân ở huyện Tiên Phước về nuôi từ năm 2011. Trước khi sinh 3 con bê, bò mẹ đã sinh được 4 lứa, gồm 2 bê đực và 2 bê cái.

Khoảng 16 giờ ngày 25.2, con bò trên đẻ 2 con bê. Gia đình ông Hiền chưa hết vui mừng vì được một lúc 2 con bê đực thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, bò mẹ tiếp tục cho ra đời con bê đực thứ 3. Cả 3 bê con đều khỏe mạnh, không có dị tật.

Sau khi sinh, bò mẹ và ba bê con vẫn khỏe mạnh - Ảnh Facbook bạn đọc

“Từ trước đến nay, bò mẹ được chăn thả ngoài đồng bình thường như những con bò khác trong làng, gia đình không cho ăn tăng trọng hay thức ăn gì đặc biệt, nhưng bò mẹ mang thai vẫn khỏe mạnh. Tôi nuôi bò rất lâu rồi, nhưng đây là đầu tiên mới tận mắt chứng kiến con bò sinh một lúc đến ba con bê” - ông Hiền kể.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu nói thêm: “Chuyện bò sinh ba vẫn là chuyện thường, nhưng nếu bò sinh ra bê con mà dị tật như nhiều chân, nhiều đầu thì đó mới là chuyện lạ. Tuy vậy, đây cũng là chuyện hiếm từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn huyện, để người dân không gây xôn xô dư luận, phòng đã cử cán bộ xuống kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự”.