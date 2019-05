Đà Nẵng: Mê mẩn rau sạch, gà "chạy bộ" ở phiên chợ nông sản sạch

(Dân Việt) Các sản phẩm rau sạch Túy Loan, gà thả vườn, nấm, thảo dược, nước mắm Nam Ô... được trưng bày tại phiên chợ nông sản năm 2019 tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã thu hút rất nhiều người dân tham quan, mua sắm.

Các sản phẩm nấm khô, nấm dược liệu tại phiên chợ nông sản

Sáng 10.5, tại phường Hòa Khê, Hội ND quận Thanh Khê tổ chức phiên chợ nông sản năm 2019 với nhiều sản phẩm hàng nông, lâm, ngư nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng đến từ 5 Hội ND phường và các quận, huyện bạn trên địa bàn thành phố và Quảng Nam.

Các sản phẩm thảo dược từ huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tham gia, trưng bày giới thiệu tại phiên chợ

Phiên chợ thu hút 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng đến từ Hội ND 5 phường và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại phiên chợ, các sản phẩm rau sạch Túy Loan, gà thả vườn, nấm, thảo dược, nước mắm Nam Ô... được trưng bày tại phiên chợ đã thu hút rất nhiều người dân tham quan, mua sắm.

Các sản phẩm rau, củ, quả sạch tại phiên chợ thu hút nhiều người tham quan, mua sắm

Rau, củ, quả sạch từ HTX rau an toàn Túy Loan - huyện Hòa Vang trưng bày tại phiên chợ

Ông Đàm Văn Hùng - Chủ tịch Hội ND quận Thanh Khê cho biết, phiên chợ được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông các vấn đề liên quan an toàn thực phẩm cho hội viên nông dân, tạo điều kiện cho ND tham gia trừng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, kết nối, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động cũng nhằm hướng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.