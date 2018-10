Đặc sản không thể dị hơn như “cục than cháy trên đĩa” vẫn hút khách

(Dân Việt) Có vẻ ngoài rất đặc biệt không khác gì “cục than cháy” nhưng món cá chiên than phục vụ trong một quán café ở Australia vẫn đắt hàng vì có hương vị lạ.

Nếu ai đó đưa ra danh sách những món ăn siêu dị có vẻ ngoài kém hấp dẫn, họ nên cân nhắc tới món cá và khoai tây chiên nấu chín bằng bột than hoạt tính. Món ăn rất khác lạ này được ví von như “cục than cháy trên đĩa”, với giá bán 19 USD/suất, nhưng vẫn rất đắt hàng vì có hương vị lạ. Món mới của quán cafe ở Australia Đây là món mới trong một tiệm café có tên “Long Story Short” ở thành phố Melbourne, Australia, với người khởi xướng là chủ cửa hàng Ly Nguyen. Giữa phần nước sốt hồng mịn màng cùng những mảng màu tươi sáng khác là phần thức ăn “cháy đen” nằm tại vị trí trung tâm chiếc đĩa. Bất cứ ai mới nhìn qua cũng phải hoài nghi về món ăn lạ này. Không lâu sau khi đăng tải trên Instagram, đĩa thức ăn tạo nên sự khuấy động không nhỏ với không ít ý kiến tiêu cực gửi tới nhà hàng. Hình ảnh chia sẻ món ăn trên mạng xã hội lập tức "gây bão" Trên thực tế, món cá và khoai tây chiên nấu cùng bột than hoạt tính mang vị rất lạ. Với than hoạt tính, người ta từng sử dụng rất phổ biến trong sản xuất mỹ phẩm, kem đánh răng vì khả năng tẩy độc và làm sạch. Ngoài ra, nguyên liệu này cũng từng để chế biến nhiều món ăn lạ từng xuất hiện trước đó như kem đen, pho mát Cheddar đen… Từ ý tưởng này, chủ tiệm café Ly Nguyen quyết định tạo ra phiên bản mới cho món ăn tưởng chừng quá quen thuộc “Cá và khoai tây than hoạt tính”. Thực chất đây là món cá và khoai tây chiên với than hoạt tính “Chúng tôi từng nổi tiếng với món ‘burger thần tiên’ hay ‘socola nóng bỏng’, và đến giờ làm cá với khoai tây chiên cũng không thể bình thường. Cửa tiệm luôn đề cao yếu tố đặc biệt trong món ăn”, Ly Nguyen chia sẻ. “Không chỉ là ‘cú đấm’ về mặt trực quan, món ăn mang lại những lợi ích về sức khỏe”, chủ quán café khẳng định. Không được đánh giá cao về mặt cảm quan nhưng nhiều thực khách nhận định, nó có hương vị rất đặc biệt Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều, Ly Nguyen cho biết, món ăn mới vẫn rất thành công khi có nhiều đón nhận tích cực từ phía thực khách. Cô chia sẻ, hầu hết khách của cô thậm chí không dùng các phương tiện truyền thông xã hội nên ít tiếp xúc với bình luận tiêu cực về món ăn. Bất chấp những bình luận tiêu cực từ mạng xã hội, chủ nhà hàng vẫn hài lòng về sự thành công của món mới Suất ăn được bán với giá 19 USD “Họ nói nó ngon thực sự và chúng tôi rất hạnh phúc về điều này. Một số người còn cho rằng, đây là món cá với khoai tây chiên ngon nhất họ từng thử”, chủ quán hào hứng chia sẻ.

