Đại hội Hội ND Tuyên Quang: Xuất hiện nhiều mô hình hay

Đại hội đã tiến hành bầu 30 ủy viên BCH Hội ND tỉnh Tuyên Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH, ông Trương Xuân Quý được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Đỗ Hồng Hạ, ông Lý Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Vĩnh An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang.