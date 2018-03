Dân tự treo thưởng 20 triệu để bắt kẻ phun thuốc diệt khoai lang

(Dân Việt) Người dân ở huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) - “thủ phủ” khoai lang ở ĐBSCL đang treo thưởng 20 triệu đồng cho những ai bắt được kẻ gian phun thuốc diệt cỏ, phá hoại mùa màng nơi đây.

Túc trực canh kẻ gian

Chiều nay (5.3), anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ ở ấp Thành Thọ, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, từ trước Tết Nguyên đán 2018 đến nay, gia đình anh cũng như những hộ dân trồng khoai lang lân cận luôn bất an. Nguyên nhân là vì đã 2 tháng trôi qua mà kẻ gian phun thuốc diệt cỏ vào ruộng khoai của những hộ dân nơi đây chưa được tìm ra.

Người dân xã Thành Lợi túc trực canh ruộng khoai

“Chất mà kẻ gian phun là thuốc cỏ trừ cỏ 2.4D, tức là loại thuốc có tính độc mạnh, có khả năng lưu dẫn thời gian dài. Chúng tôi đang chờ các hộ lân cận thu hoạch xong sẽ cho nước vào ngâm, xem có rửa trôi các chất này và trồng lại vụ khoai mới được không” – anh Tuấn thông tin.

Cũng theo anh Tuấn, cạnh ruộng khoai của gia đình anh, những hộ dân có diện tích khoai lang gần ngày thu hoạch rất hoang mang. Sợ bị phun thuốc không bán được nên nhiều hộ phải tổ chức thức canh vào ban đêm.

Anh Tuấn nói thêm: “Do thời gian dài không bắt được kẻ gian, việc tổ chức canh bắt cũng chỉ là giải pháp trước mắt nên chúng tôi quyết định hùn tiền treo thưởng cho những ai bắt được kẻ gian này. Tổng số tiền treo thưởng là 20 triệu đồng”.

Sau khi bị phun thuốc diệt cỏ, nhiều diện tích khoai của người dân bị chết rụi

Theo phóng viên tìm hiểu, trước đó, vào đêm 29.12.2017, ruộng khoai của anh Tuấn cùng ruộng khoai của ông Trịnh Hữu Trung (55 tuổi), ông Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi) bị kẻ gian lén phun thuốc diệt cỏ.

Theo thống kê, có tổng cộng 9.500m2 diện tích khoai bị thiệt hại, uớc tính thiệt hại ban đầu của 3 hộ dân lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, kẻ gian còn trộm 2 máy phun thuốc trị giá hơn 10 triệu đồng, đánh bả thuốc làm chết một con chó hơn 10kg.

Chờ công an sớm vào cuộc tìm ra thủ phạm

Nhiều hộ dân ở xã Thành Lợi cho hay, trong 4 năm qua (2014-2017), hầu như năm nào xảy ra tình trạng ruộng khoai bị phun thuốc diệt cỏ. Lúc đầu, kẻ gian phun thuốc trên diện tích đất ít nhưng ở những lần sau, phạm vi phun ngày càng rộng, thiệt hại càng nặng. Từ đó, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Theo các hộ dân bị thiệt hại, nếu như không bị phá hoại thì họ có thể thu lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng/1.000m2 diện tích khoai. Còn nếu bị phun thuốc như trường hợp 29.12.2017 vừa qua thì lỗ nặng. Vì vốn đầu tư vào trồng khoai rất nặng, trong khi đó đa phần người dân vay vốn ngân hàng và thuê đất để sản xuất.

Đơn kiến nghị của người dân gửi cho Công an huyện Bình Tân

Mới đây, gần 10 hộ dân ở xã Thành Lợi từng bị kẻ gian phun thuốc vào ruộng khoai lang gửi đơn đến ngành chức năng địa phương nhờ can thiệp, có biện pháp mạnh để kiểm tra, xử lý. Ngoài ra, người dân còn gửi thêm đơn kiến nghị tập thể đến Công an huyện Bình Tân trình bày về vụ việc.

“Chúng tôi đã khai những đối tượng tình nghi cho công an nắm nhưng đến nay chưa biết kết quả. Nay chúng tôi kiến nghị phía Công an huyện sớm vào cuộc bắt hung thủ phá hoại mùa màng để chúng tôi yên tâm sản xuất” – nội dung đơn gửi đến Công an huyện Bình Tân nêu.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Lâm – Chủ tịch UBND xã Thành Lợi cho biết, hiện phía công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Còn Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thì cho biết, phía Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, truy tìm kẻ gian để người dân yên tâm.