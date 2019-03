Độc đáo: Hoa hồng được làm từ lá dừa nước non mang màu sắc "lạ"

Độc đáo: Hoa hồng được làm từ lá dừa nước non mang màu sắc "lạ"

(Dân Việt) Chỉ sau chừng mươi phút dưới bàn tay khéo léo của người thợ, những chiếc lá dừa nước đã trở thành bông hoa có màu sắc lạ và hình thức đẹp không kém gì thật, thu hút nhiều người đi đường, đặc biệt là giới trẻ ghé lại mua về trưng bày trong nhà, tặng người thân của mình.

Những ngày qua tại khu vực gần ngã tư Hùng Vương - Phan Bội Châu, Tp.Quảng Ngãi, bên cạnh những cửa bán hoa tươi thường thấy, dễ bắt gặp hình ảnh những người đàn ông lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ bày bán những bông hoa "lạ" của mình. Chỉ bằng một vài động tác uốn cong, gấp vòng...những lá dừa nước vàng tươi đã trở thành bông hồng xinh xắn có màu trắng sữa thật đẹp.

Những bông hoa làm bằng lá dừa nước vô cùng bắt mắt.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thái Văn Liệu, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tâm sự: "Tôi đã gắn bó với nghề này từ nhiều năm nay. Bình thường thì chúng tôi đan thắt thành hình các con vật, còn đến các dịp lễ Tết thì đan thắt hoa, chủ yếu là hoa hồng để bán cho khách mua tặng người thân".

Theo những người thợ thì việc đan thắt dừa nước không quá khó nhưng đòi hỏi sự khéo léo.

Cũng theo anh Liệu, việc đan thắt lá dừa thành các con vật, hay hoa tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sự khéo tay và tỉ mỉ. Thời gian để đan thành những bông hoa là từ 10-20 phút/bông. Sau khi làm xong thì buộc cột lại thành từng bó với số lượng tùy theo 3-8 bông hoa/bó, giá bán từ 50.000-70.000 đồng/bó; còn mua lẻ thì 6.000-10.000 đồng/hoa. Tuy không nói thu nhập cụ thể, nhưng số người và làm bán hoa bằng dừa nước cho biết cũng kiếm đến vài trăm ngàn đồng/ngày.

Những bông hoa dừa nước sau khi làm xong được cột lại thành từng bó với số lượng từ 3-8 hoa/bó.

Để làm được những bông hoa đẹp thì phải chọn lá dừa còn non vừa phải, đảm bảo được độ mềm, dẻo. Nếu chọn lá quá non sẽ rất khó tạo hình vì quá mềm, còn lá già quá sẽ rất cứng và dễ gãy. So với hoa tươi, những bông hoa hồng bằng lá dừa nước thường để được lâu hơn, hoặc có thể phơi khô và phun kim tuyến các màu là có ngay một bó hoa mới.

Nhiều người đi đường vô cùng khỏi thích thú khi nhìn thấy và dừng lại mua .