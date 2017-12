Dự báo giá tiêu, cà phê đầu năm mới: Tiêu sẽ còn giảm giá suốt năm 2018, cà phê tiếp tục ảm đạm

(Dân Việt) Dự báo giá tiêu, cà phê mới nhất đầu năm mới 2018: Theo Bộ NN&PTNT: Nhìn chung trong cả năm 2017, giá hạt tiêu trong nước biến động giảm tới gần 50% so với thời điểm cuối năm 2016 do diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu trong khi nhu cầu thị trường hạn hẹp. Dự báo, xu hướng giá thấp có thể sẽ còn duy trì trong năm 2018 do sản lượng tiêu ngày càng tăng cao trên toàn cầu.

Giá tiêu trong nước giảm còn 70.000 đồng/kg Theo Bộ NN&PTNT,: Thị trường hạt tiêu trong nước biến động giảm trong tháng 12/2017. So với tháng trước trước, giá tiêu tại Đắc Lắc, Đắc Nông, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai giảm 5.000 đ/kg xuống còn 71.000 - 72.000 đ/kg. Giá tiêu tại Gia Lai giảm mạnh nhất 6.000 đ/kg xuống mức 70.000 đ/kg. Nguyên nhân giá tiêu giảm là do lượng tiêu tồn kho từ vụ trước chuyển sang ước tính còn khá nhiều. Dự báo, xu hướng giá thấp có thể sẽ còn duy trì trong năm 2018 do sản lượng tiêu ngày càng tăng cao trên toàn cầu. Theo dự báo, giá tiêu sẽ duy trì mức thấp rong cả năm 2018 do diện tích tiêu trong nước đã vượt quy hoạch tới 50%. Giá cà phê trong nước giảm dưới 40.000 đồng/kg do nguồn cung tăng Cũng theo Bộ NN&PTNT: Thị trường cà phê trong nước biến động giảm trong tháng 12/2017 theo xu hướng của thị trường thế giới. So với tháng trước, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 1.200 – 1.400 đ/kg xuống còn 35.000 – 35.800 đ/kg. Nhìn lại cả năm 2017, giá cà phê nội địa trong xu hướng giảm là chủ đạo. Sang đến tháng 11/2017, chuỗi giảm dài và sâu của giá cà phê bắt đầu khi rơi xuống dưới mức 40.000 đ/kg. Giá cà phê trong nước giảm do nguồn cung nội địa đang tăng lên vì vào vụ thu hoạch rộ và sức mua yếu từ các nhà nhập khẩu bởi lượng cà phê vụ cũ tồn kho của các nhà nhập khẩu đang tương đối nhiều. Giá tiêu xuất khẩu giảm khủng khiếp Theo thống kê của Bộ NN&PTNT: Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 12/2017 ước đạt 11.000 tấn, với giá trị đạt 49 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu năm 2017 ước đạt 214.000 tấn và 1,12 tỷ USD, tăng 20,5% về khối lượng nhưng giảm 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá tiêu xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2017 đạt 5.258,1 USD/tấn, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm 2016. Ba thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017 là Hoa Kỳ, Ấn Độ, và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất với thị phần lần lượt là 19,6%, 6,8%, và 5,7%. Giá cà phê hiện nay cũng đang ở mức thấp, dự báo giá cà phê trong đầu năm mới chưa tăng do sức mua còn yếu. Giá cà phê xuất khẩu tăng gần 24%, thu về hơn 3,2 tỷ USD Cũng theo thống kê của Bộ NN&PTNT: Xuất khẩu cà phê tháng 12/2017 ước đạt 138.000 tấn với giá trị đạt 284 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2017 ước đạt 1,42 triệu tấn và 3,21 tỷ USD, giảm 20,2% về khối lượng và giảm 3,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù vậy, giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2017 đạt 2.279,5 USD/tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 14,6% và 12,7%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là: Ấn Độ (13,3%) và Italia (10,6%).

