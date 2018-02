Dự báo thời tiết 28 Tết: Sát Tết, Bắc Bộ rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C

(Dân Việt) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 13.2 (28 Âm Lịch) Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 5 độ C.

Một số tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngày mai (28 tháng Chạp) vẫn rét đậm, tuy nhiên trời giảm mây hửng nắng.

Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C; phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, phía nam 19-22 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 16-32 độ C.

Dự báo thời tiết 28 Tết của các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ; riêng khu Tây Bắc 21-23, có nơi trên 23 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ CNhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ; phía Nam 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, phía nam 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, phía Nam 27 - 30 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C