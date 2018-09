Dưới nắng thu vàng: Ngơ ngác vẻ đẹp của các thiếu nữ vùng cao

(Dân Việt) Dưới nắng thu vàng của vùng cao, mang trên mình những bộ trang phục truyền thống nhiều sắc màu khiến những thiếu nữ người dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Xinh Mun… càng trở nên lộng lẫy, đẹp dịu dàng, duyên dáng như những bông hoa rừng giữa chợ vùng cao Bắc Yên của tỉnh Sơn La, làm nhiều lữ khách phải ngất ngây vì mê say.

Mới đây, trong ngày giới thiệu quảng bá sản phẩm táo sơn tra (hay còn gọi là táo mèo) ở Bắc Yên, thu hút rất nhiều du khách và bào con đồng bào các dân tộc đến tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng nông sản, làm cho không khí trở nên náo nhiệt như ngày hội. Tại đây, xuất hiện thiếu nữ dân tộc xúng xính trong những bộ váy áo mới mang nét đặc trưng truyền thống của dân tộc mình cùng những dải hoa văn nhiều sắc màu đẹp rực rỡ.

Đây là dịp giới thiệu, quảng bá các mặt hàng nông sản do chính bàn tay của những người nông dân vùng cao Bắc Yên làm ra đến với người tiêu dùng trên khắp vùng miền. Đặc biệt là táo sơn tra, loại cây mọc tự nhiên trên những dãy núi cao từ 1.500 đến 2.000 m, nơi có nhiệt độ trung bình từ 15 độ C - 20 độ C, táo rất thơm có nhiều công dụng trong y học tốt cho sức khỏe người dùng.

Rất nhiều mặt hàng nông sản do chính đôi tay của những người nông dân làm ra được trưng bày, hấp dẫn khách thăm quan. Những cô gái dân Mông với khuôn mặt xinh tươi, nụ cười duyên dáng đon đả đón khách mua hàng.

Các thiếu nữ dân tộc Thái diện trong những bộ váy áo lung linh sắc màu vui vẻ giới thiệu những mặt hàng nông sản của mình với khách.

Các thiều nữ người dân tộc Thái vùng cao

Sự xuất hiện của các thiếu nữ xinh đẹp người dân tộc bên các gian hàng nông sản khiến cho ngày quảng nông sản trở thành ngày hội ở vùng cao Bắc Yên

Các cô gái người dân tộc Xinh Mun khoác lên người những bộ trang phục truyền thống tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống nơi vùng cao Bắc Yên

Vẻ đẹp chân chất của các thiếu nữ vùng cao khiến cho du khách nhiều ấn tượng khó phai

Ngoài các mặt hàng nông sản những sản phẩm thổ cẩm mang nét độc đáo do chính bàn tay của các thiếu nữ người dân tộc ở vùng cao Bắc Yên thêu dệt không chỉ đẹp mà còn hất dẫn với nhiều du khách

Những cô gái người dân tộc Xinh Mun xinh như mộng giữa chợ vùng cao