Giá heo hơi hôm nay 19/10: Heo hơi tiếp tục giảm 2.000 đ/kg, kỳ lạ heo giống cao chót vót

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 19/10: Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các vùng chăn nuôi trọng điểm, giá heo hơi tiếp tục giảm từ 1.000 – 2.000 đồng so với tuần trước. Hiện giá heo hơi 3 miền dao động phổ biến trong khoảng 48.000 đồng – 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm, giá heo giống vẫn tăng cao

Ngày 18/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại đang nuôi 900 lợn nái và 5.000 con lợn thịt ở TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết: Giá heo hơi hôm nay tại địa bàn Sơn La dao động từ 50.000 – 50.500 đồng/kg. Như vậy tính từ đầu tháng đến nay, giá lợn hơi đã giảm khoảng 5.000-6.000 đồng/kg, từ 56.000 xuống còn 50.000 đồng/kg. Giá heo hơi tuy chững nhưng tình hình tiêu thụ vẫn thuận lợi.

Hiện giá heo hơi hôm nay 19/10 tại 3 miền dao động phổ biến trong khoảng 48.000 đồng – 51.000 đồng/kg.

Theo ông Bắc, khác với những lần trước “nước nổi bèo nổi” thì lần này ngược lại, giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá lợn giống vẫn tăng cao. Cụ thể, giá lợn giống xách tai loại 7kg/con vẫn đạt 1,5 triệu đồng/con. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ lợn giống khá ì ạch. Cụ thể, nếu trước trước đây trung bình mỗi tháng ông Bắc xuất bán hơn 1.000 lợn giống thì từ giữa tháng 9 đến nay xuất chưa được 500 con.

Ông Bắc cho biết: “Theo tôi tìm hiểu, giá lợn hơi giảm có 3 lý do. Thứ nhất là do sau thời gian dài giá lợn tăng cao, người nuôi mạnh dạn vào đàn dẫn đến nguồn cung và cầu dần cân bằng. Thứ 2: Theo tôi một phần do tâm lý người nuôi thấy giá lợn giảm thì vội vàng bán, dẫn đến bị thương lái ép giá. Thứ 3 theo tôi được biết sau cuộc họp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các công ty, tập đoàn chăn nuôi lớn nhằm tìm giải pháp ổn định giá lợn hơi, thì giá lợn miền Bắc có nhiều biến động đáng chú ý về giá, trong đó xu hướng đi xuống rất rõ rệt.

Tôi nghĩ việc giá heo hơi chững lại trong thời gian gần đây sẽ giúp bà con cân nhắc cẩn thận khi vào đàn, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo tôi, nếu chăn nuôi theo chuỗi khép kín, trong đó có chủ động được con giống thì việc giá heo hơi duy trì ở mức 50.000 – 51.000 vẫn có lợi cho người nông dân”, ông Bắc cho biết.

Tương tự Sơn La, giá heo hơi hôm nay 18/10 tại Thái Bình giảm từ 50.000 đồng/kg xuống còn 49.000 đồng/kg. Phú Thọ tăng nhẹ lên 50.000 đồng/kg, Nam Định cũng giảm 1.000 đồng, giá heo hơi còn 50.000 đồng/kg. Các địa phương khác không có thay đổi nhiều về giá bán.

Hiện toàn miền Bắc giá heo hơi xuất chuồng đang được giao dịch từ 46.000 - 53.000 đồng/kg, tuy nhiên mức giá phổ biến ở các địa phương nằm trong khoảng giá từ 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại 2 miền Trung – Nam đều đồng loạt giảm

Khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hôm nay, giá heo hơi tại một số địa phương cũng có xu hướng đi xuống. Tại tỉnh Nghệ An giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với hồi đầu tuần xuống còn 50.000 đồng/kg, tỉnh Quảng Nam cũng giảm từ 50.000 đồng/kg xuống còn 49.000 đồng/kg.

Giá heo giống xách tai (loại 7 kg/con) tại Hà Tĩnh dao động từ 1,5-1,6 triệu đồng/con.

Ông Phạm Văn Cảnh, chủ trang trại ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Giá heo hơi tại địa phương đạt 51.000 đồng/kg, giá heo giống xách tai (loại 7 kg/con) dao động từ 1,5-1,6 triệu đồng/con. Tình hình bán heo thịt và heo giống đều rất thuận lợi do địa phương ông Cảnh sinh sống gần các khu công nghiệp.

Tỉnh Lâm Đồng cũng có mức giảm tương ứng xuống 52.000 đồng/kg, tuy nhiên đây vẫn là mức giá tương đối tốt so với các địa phương lân cận như Ninh Thuận.

Giá heo hơi hôm nay toàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động từ 46.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam hôm nay giá heo hơi hôm nay ổn định so với hôm qua, trong đó các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương dao động từ 49.000 - 52.000 đồng/kg. Một số nơi khác như Tiền Giang, Cà Mau... đang dao có giá quanh mức 50.000 đồng/kg.