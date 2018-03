Giá heo hôm nay 3/3: Đổ nợ vì heo, 10 hộ chăn nuôi 9 hộ bỏ nghề, lo “đại gia” FDI thâu tóm thị trường

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) mới nhất 3/3: giá heo hôm nay 3/3 tại ba miền vẫn giữ ở mức từ 30.000 đồng đến 36.000 đồng/kg, tùy loại. Đáng chú ý giá heo hơi ở phía Nam có nơi giảm chỉ còn 27.000-31.000 đồng/kg.Trái với kỳ vọng của nhiều người, những ngày đầu năm 2018, giá lợn hơi không có dấu hiệu tăng trở lại mà thậm chí còn giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Do chăn nuôi chưa có lãi nên nhiều người nuôi chưa tái đàn hoặc bỏ chuồng.

Số lượng heo giảm 5,7% so với cùng kì 2017

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê trong tháng 2/2018 tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cả nước tương đối ổn định, trong đó lượng heo giảm 5,7%.

Cụ thể: Giá heo hơi những tháng vừa qua mặc dù đã phục hồi so với thời điểm giữa năm 2017 tuy nhiên do chăn nuôi chưa có lãi nên nhiều người nuôi chưa tái đàn hoặc bỏ chuồng. Ước tính tổng số lợn của cả nước tháng 2/2018 giảm khoảng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại các tỉnh miền Bắc, bà con cho biết, giá heo hơi hôm nay 3/3 được thương lái thu mua ở mức 32.000 - 36.000 đồng/kg, tùy loại và tùy nơi. Ảnh minh họa.

Tại các tỉnh miền Bắc, bà con cho biết, giá heo hôm nay 3/3 được thương lái thu mua ở mức 32.000 - 36.000 đồng/kg, tùy loại và tùy nơi. Cụ thể, Cụ thể: Tại các tỉnh chăn nuôi nhiều như như Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên giá lợn hơi hôm nay 3/3 dao động khoảng 34.000 - 35.000 đồng/kg, Hà Nam có mức giá từ 32.000 - 34.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái,… có giá lợn hơi tốt hơn dao động từ 34.000 – 36.000 đ/kg.

Tại một số địa phương khác như Hà Nội giá heo đang dao động từ 33.000 - 34.000 đồng/kg. Hiện Thái Nguyên, Vĩnh Phúc có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc đang có mức giá từ 33.000 - 34.000 đồng/kg. Tại Bắc Giang có mức giá thấp hơn từ 32.500 đồng đến 33.500 đông/kg.

Theo thông tin của Bộ NN&PTNT, giá heo hơi miền Bắc trong tháng 2/2018 dao động phổ biến từ 32.000 – 36.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi trong tháng cũng tương đối ổn định. Một số địa phương như Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hoà, giá đang ở mức 32.000 – 34.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá heo hơi tại TP. Hồ Chí Minh lại biến động giảm, với mức giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 28.000 – 31.000 đồng/kg đối với heo trên 100kg.

Đổ nợ vì heo, nhiều hộ chăn nuôi bỏ nghề

Theo thống kê của các hộ chăn nuôi heo, 10 hộ chăn nuôi thì có 9 hộ bỏ cuộc, rất ít hộ chống chọi được với mức giá như thời gian qua. Tình trạng khó khăn trong chăn nuôi heo ngày càng thể hiện rõ nét. Một nông dân chăn nuôi tại Đồng Nai cho hay, cuối năm nhiều nhà chăn nuôi heo không yên ổn chút nào. Để tránh chủ nợ, nhiều nhà đóng cửa bằng hình thức miễn tiếp khách.

Từ việc thiếu vốn, nợ nần nên chủ chăn nuôi nhỏ lẻ phải cầm cố sổ đỏ tại ngân hàng.Theo thống kê của các hộ chăn nuôi heo, 10 hộ chăn nuôi thì có 9 hộ bỏ cuộc, rất ít hộ chống chọi được với mức giá như thời gian qua. Ảnh minh họa.

Chị Khánh Huyền – chủ trang nuôi lợn ở Khánh Hòa cho biết: Hai năm nay, giá heo xuống thấp người chăn nuôi lao đao vì nuôi heo. Nhiều hộ nuôi heo chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng với những giọt nước mắt ngắn dài vì sức nặng của nợ nần. Đến ngân hàng nhìn những người đáo hạn rất quen thuộc mà không nở nổi nụ cười. Tự nhiên thấy lòng chua chát..

Từ việc thiếu vốn, nợ nần nên chủ chăn nuôi nhỏ lẻ phải cầm cố sổ đỏ tại ngân hàng. Thế nhưng, bức bí nhất hiện nay là bán hết đất đai để trả nợ. Khó khăn đeo bám người chăn nuôi đến nỗi nhiều hộ phải mạnh dạn dứt bỏ ngành này bằng cách treo chuồng.

Trước tình trạng khó khăn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ông Nguyễn Trí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết: Năm 2017, chăn nuôi heo thật sự vỡ trận, đặc biệt những ngày cuối năm. Bị cô lập trong khó khăn nhiều năm qua nên chăn nuôi nhỏ lẻ sụt giảm trầm trọng. Theo thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, 50% trang trại nhỏ lẻ tự đóng cửa, bỏ nghề.

Lý giải nguyên nhân trên ông Công cho rằng, nông dân chăn nuôi heo tự “bơi” là chính, làm chuỗi nhưng không hiệu quả. Cái khó nhất hiện nay chính là thiếu vai trò chủ đạo của một “nhạc trưởng” nào đó. Nói tóm lại, quản lý đối với ngành chăn nuôi heo rất chồng chéo nên trách nhiệm phát triển ngành không có.