Giá nhích lên, xuất khẩu sắn Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc

Giá sắn nguyên liệu đang tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng 8 Trong nước, giá sắn nguyên liệu đang tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng 8. Tại Tây Ninh, giá sắn thu mua ở các nhà máy dao động quanh mức 2.550 -2.700 đống/kg; tăng 100 đồng/kg so với cuối tháng 8. Tại Kon Tum, giá sắn thu mua tại nhà máy dao động quanh mức 2.250 -2.450 đồng/kg. 2.050 - 2.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với giữa tháng 9. Nhiều nhà máy khu vực Tây Ninh và Tây Nguyên đã bắt đầu sản xuất vụ mới 2019 - 2020. Do nguồn nguyên liệu củ sắn tươi đầu vụ chưa ổn định đã tạo ra hiện tượng thiếu cục bộ tại một số khu vực, tập trung ở các nhà máy chạy cùng thời điểm.