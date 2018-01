Giá nông sản hôm nay 15/1: Giá cà phê vẫn có nhiều triển vọng, giá tiêu chìm trong giảm sâu

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay (15/1) không có nhiều thay đổi, giữ mức giao dịch từ 36.100 – 36.8000 đồng/kg. Các chuyên gia trên thế giới nhận định giá cà phê Robusta có nhiều triển vọng trong năm nay. Giá tiêu hôm nay vẫn chìm trong giảm sâu, giao dịch ở mức 60.000 – 62.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 15/1 không có nhiều thay đổi

Triển vọng giá cà phê trong năm 2018

Giá cà phê hôm nay 15/1 không có nhiều biến động. Hiện giá cà phê hôm nay được thu mua trong khoảng 36.100 - 36.800 đồng/kg. Trong tuần này, ngoài 2 ngày 9 và 10/1 ghi nhận biến động lần lượt giảm mạnh rồi tăng trở lại, giá cà phê hầu như duy trì xu hướng biến động nhẹ và rải rác tại một số tỉnh, thành. Mức biến động không lớn.

Theo dữ liệu báo cáo của Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đạt 158.373 tấn (tương đương 2,64 triệu bao, bao 60 kg), tăng 57,6% so với tháng trước. Lũy kế xuất khẩu cà phê cả năm 2017 đạt tổng cộng 1.442.077 tấn (tương đương 24,03 triệu bao), giảm 19% so với xuất khẩu cà phê cả năm 2016. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đã vượt mức kỳ vọng của thị trường và chính điều này khiến cho giới thương nhân xuất khẩu chưa thực sự đẩy mạnh việc mua vào để tồn kho hàng vụ mới.

Trên trang Agrimoney, các chuyên gia phân tích đồng loạt nói về triển vọng giá cà phê năm 2018. Hãng môi giới Citi cho rằng, dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2017-18 đạt 152,5 triệu bao, giảm 1,4 triệu bao do sản lượng cà phê Brazil giảm mạnh nhưng được bù đắp phần nào nhờ tăng sản lượng tại Việt Nam và một số nước khác. Trong ngắn han, nguồn cung cà phê thu hoạch sớm có thể trễ tại Việt Nam và Colombia do mưa nhiều trong năm 2017. Cộng với khả năng các nhà quản lý tài chính sẽ tăng mua các hợp đồng ngắn hạn, nên Citi dự báo giá sẽ phục hồi trong quý 1/2018. Trong cả năm 2018, Citi đặt triển vọng giá cà phê ICE ở mức 135 cents/pound và giá cà phê năm 2019 sẽ duy trì ổn định.

Nhà môi giới Commerzbank lại cho rằng, thị trường cà phê có thể thâm hụt trong niên vụ 2017/2018, điều này sẽ hỗ trợ giá. Commerzbank dự báo giá cà phê Arabica trong quý 4/2018 ở mức 145 cents/pound, và giá cà phê Robusta ở mức 1.900 USD/tấn. Rủi ro nghiêng về phía đẩy giá tăng – đặc biệt là dữ liệu xuất khẩu yếu hoặc thời tiết bất lợi, các nhà đầu tư trên thị trường tăng mua các hợp đồng ngắn hạn, có thể đẩy giá tăng.

Societe Generale lại cho rằng sản lượng cà phê thế giới 2017/18 là 93,6 triệu bao arabica và robusta 62,8 triệu, trong khi 2018/19 99,8 triệu và 64,8 triệu. Trong niên vụ 2017/18 robusta thiếu 4,8 triệu bao nhưng dư 2,6 triệu bao arabica. Trong khi đó niên vụ 2018/19 robusta thiếu 3,4 triệu bao nhưng thừa arabica 6,3 triệu bao. Nên nhận định của hãng này cho rằng giá arabica sẽ yếu hơn robusta. Họ đoán giá arabica mức cao trong khu vực 135-145 cts/lb mức thấp trong chừng 110-120 cts/lb.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta thay đổi nhẹ ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 tăng 1 USD, lên 1.728 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 3 USD, còn 1.724 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 giảm thêm 3 USD, còn 1.754 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 giảm thêm 0,55 cent, còn 122,25 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 0,55 cent, còn 124,7 cent/lb.

Giá tiêu ở mức thấp nhất trong nhiều tháng

Đầu năm giá tiêu rớt thê thảm, nông dân chờ thua lỗ

Giá tiêu hôm nay 15/1 trong nước hôm nay vẫn đi theo xu hướng giảm diễn ra trong suốt tuần này. Cụ thể, ngoài Gia Lai, giá hồ tiêu tại tất cả các địa phương còn lại đều giảm 1.000 đồng/kg xuống khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay đang được giao dịch trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận định xu hướng giá thấp có thể sẽ còn duy trì trong năm 2018 do sản lượng tiêu ngày càng tăng cao trên toàn cầu. Nhìn chung trong cả năm 2017, giá hạt tiêu trong nước biến động giảm tới gần 50% so với thời điểm cuối năm 2016 do diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu trong khi nhu cầu thị trường hạn hẹp.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu tiêu của Việt Nam năm 2017 đạt 214.000 tấn, thu về hơn 1,1 tỉ USD, tăng 20,5% về khối lượng nhưng giảm 22% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.