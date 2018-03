Giá nông sản hôm nay 6/3: Trung Quốc ngày càng uống nhiều cà phê Việt, giá tiêu đứng yên

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 6/3 không thay đổi, giao dịch ở mức 36.400 – 37.000 đồng/kg. 36.100 – 36.700 đồng. Trung Quốc hiện là một trong những thị trường cà phê quan trọng của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và thị phần đang ngày một tăng. Giá tiêu hôm nay vẫn không có nhiều đột biến, giao dịch ở mức trung bình 62.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta vẫn giữ được mốc 37.000 đồng/kg

Giá cà phê được dự đoán sẽ có nhiều khởi sắc thời gian tới

Giá cà phê hôm nay có phiên thứ hai không mấy biến động về giá trong tuần này. Hiện giá cà phê Tây Nguyên được giao dịch ở mức 36.400 – 37.000 đồng/kg. Giá cà phê nguyên liệu giao về các kho quanh TP.HCM vẫn giữ ở mức cao, 38.700 đồng/kg.

Những thông tin gần đây nhất về mùa vụ ở những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới không mang lại nhiều khởi sắc cho thị trường đầu tuần này, nên chưa có nhiều sự phục hồi đáng kể nào. Với sự sụt giảm sản lượng xuất khẩu cà phê Robusta của Indonesia, hiện nguồn cung cà phê Robusta đang hoàn toàn phục thuộc vào nguồn xuất khẩu từ Việt Nam. Khoảng hơn 50% sản lượng đã được bán ra. Nhưng với mức giá chưa được như mong muốn, nhiều nông dân vẫn đang tiếp tục trữ lại để chờ được giá.

Ngoài các thị trường truyền thống, Trung Quốc hiện là một trong những thị trường cà phê quan trọng của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và thị phần đang ngày một tăng. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thông tin Hải quan Trung Quốc, tháng 1/2018 Trung Quốc nhập khẩu 3,6 tấn cà phê, trị giá 29,4 triệu USD, giảm 28% về lượng nhưng tăng 46,8% về trị giá so với tháng 12/2017, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 32,3% về lượng nhưng tăng 42,7% về trị giá. Trong đó, Việt Nam trở thành nguồn cung mặt hàng cà phê lớn nhất tại thị trường Trung Quốc, chiếm 36,9% thị phần về lượng, tăng so với 13,3% thị phần trong tháng 12/2017 và tăng so với 5,4% thị phần trong tháng 1/2017.

Trên thị trường thế giới, cuối tháng 2/2018, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm so với 2 tuần trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta không có nhiều biến động. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 tăng 6 USD ở mức 1.802 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng 4 USD, ở mức 1.755 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 tăng 4 USD, ở mức 1.782 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 giảm 1,15 cent, còn 119,2 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 1,10 cent, còn 121,1 cent/lb.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu vẫn đi xuống

Thị trường hồ tiêu tuần qua không có gì đột biến và vẫn giữ xu hướng giảm sâu. So với cuối tuần trước, giá hồ tiêu hiện nay thấp hơn khoảng 1.000 – 3.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 61.000 – 63.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của ngành NN&PTNT Việt Nam, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 2/2018 ước đạt 15 nghìn tấn, với giá trị đạt 56 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 32 nghìn tấn và 125 triệu USD, tăng 45,9% về khối lượng nhưng giảm 18,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Giá tiêu xuất khẩu tháng 1/2018 đạt 4.007 USD/tấn, giảm 45,8% so với cùng kỳ năm 2017.