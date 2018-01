Giá nông sản hôm nay 8/1: Giá tiêu chỉ còn 64.000 đ/kg và có thể sẽ giảm nữa, giá cà phê tăng nhẹ

(Dân Việt) Cập nhật giá nông sản mới nhất ngày 8/1, theo khảo sát của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay tại nhiều vùng vẫn tiếp tục giảm, một số nơi chỉ còn 64.000 đồng/kg. Điều này khiến nông dân trồng tiêu vô cùng lo lắng khi mùa thu hoạch năm 2018 sắp diễn ra. Trong khi đó, giá cà phê đang tăng nhẹ, giao dịch trong khoảng 36.100-36.700 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường Việt Nam chỉ đạt 64.000-66.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Trong ngày giao dịch đầu tuần mới, giá tiêu đen nguyên liệu tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vẫn vô cùng ảm đạm khi tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm thứ 6 cuối tuần trước.

Theo đó, giá hồ tiêu tại Gia Lai, Đồng Nai hôm nay giảm còn 64.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đắk Nông, Bình Phước đạt mức 65.000 đồng/kg, giá tiêu tại các tỉnh Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất, song cũng chỉ đạt 66.000 đồng/kg. Đây là mức giảm sâu kỷ lục trong nhiều năm qua, khiến bà con nông dân cũng như những người còn trữ tiêu nóng ruột như ngồi trên đống lửa, nhất là khi mùa thu hoạch của năm 2018 không còn xa.

Bảng so sánh giá tiêu hôm nay, đơn vị tính: VND/kg (tham khảo):

Nơi khảo sát Giá tiêu ngày 6/1 Giá tiêu ngày 8/1 Thay đổi Đắk Lắk 67.000 66.000 -1.000 Gia Lai 64.000 64.000 0 Đắk Nông 67.000 65.000 -2.000 Bà Rịa - Vũng Tàu 67.000 66.000 -1.000 Đồng Nai 66.000 65.000 -1.000 Bình Phước 65.000 64.000 -1.000

Việc giá hồ tiêu nguyên liệu giảm sâu không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính là do sản lượng hồ tiêu của Việt Nam cũng như của hầu hết các nước sản xuất tiêu trên thế giới đều tăng nhanh so với nhu cầu. Khi "chợ tiêu" quá nhiều hàng, lại có dấu hiệu dư thừa thì giá đương nhiên sẽ không thể cao được. Thực tế cho thấy, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang tất cả các thị trường 11 tháng đầu năm 2017 đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất trung bình chỉ đạt 5.258 USD/tấn, giảm gần 35% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, riêng trong tháng 11/2017 giá xuất khẩu cũng tiếp tục giảm 1,6% so với tháng 10, và giảm mạnh 38,5% so với cùng tháng năm 2016, đạt trung bình 4.540 USD/tấn.

Dự báo, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2018 sẽ tiếp tục tăng mạnh và có khả năng vượt mức 200.000 tấn đã đạt được trong năm 2017. Bên cạnh đó, sản lượng hạt tiêu của các nước Brazil, Campuchia, Ấn Độ… cũng tăng, cộng với lượng tiêu tồn của năm 2017 chuyển sang khiến cho nguồn cung trên thế giới ngày càng tăng cao. Các doanh nghiệp hồ tiêu của Việt Nam sẽ tiếp tục phải chiến đấu chật vật mới giành được thị trường xuất khẩu cho năm 2018.

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ tại một số tỉnh

Khảo sát của PV Dân Việt cho thấy, giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên có xu hướng tăng nhẹ ở một số vùng. Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng tăng 100 đồng/kg so với ngày 6/1, đạt mức 36.100 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông tăng 200 đồng/kg, đưa giá cà phê nguyên liệu tại đây lên mức 36.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ từ 100-200 đồng/kg tại một số tỉnh Tây Nguyên, đưa giá giao dịch trong khoảng 36.100-36.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Các vùng khác, giá cà phê không thay đổi so với cuối tuần trước, giao dịch từ 36.600 - 36.800 đồng/kg. Tại khu vực cảng TP.Hồ Chí Minh, giá cà phê xuất khẩu đạt 1.644 USD/tấn, trừ lùi 80 USD/tấn, tương đương với hôm thứ 6 tuần trước.

Trong khi đó, giá cà phê trên 2 sàn kì hạn vẫn đang tiếp tục giảm. Cụ thể, giá cà phê robusta trên sàn London, kì hạn giao hàng tháng 3/2018 đạt 1.724 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với phiên trước đó; trong khi giá cà phê arabica trên sàn New York có xu hướng giảm sâu hơn, với mức giảm 0,87%, tương đương 1,15 cent/pound, về mức 130,75 cent/pound.

Thông tin từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho hay, sản lượng cà phê tại khu vực Nam Mỹ sẽ sụt giảm trong năm 2018 do sản lượng ở Brazil giảm nhiều vì khô hạn đầu vụ. Tuy nhiên, ở những khu vực sản xuất cà phê lớn khác như châu Phi, châu Á và Trung Mỹ, sản lượng lại được dự báo là sẽ tăng.

Do đó sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2017/2018 dự kiến sẽ tăng nhẹ khoảng 0,8% lên mức 158,69 triệu bao, thấp hơn một chút so với dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kì (USDA). Về sản lượng cà phê của Việt Nam, theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), dự báo sản lượng niên vụ 2017/2018 sẽ giảm 2,6% so niên vụ 2016/2017 xuống còn 1,5 triệu bao.

Với áp lực bán ra từ thu hoạch cà phê niên vụ mới trong bối cảnh sức mua yếu từ các thương nhân, nhà đầu cơ…, giá cà phê Việt Nam sẽ khó có khả năng tăng đột biến từ nay đến hết năm.