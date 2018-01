Hà Tĩnh: Nghi vấn cá chết hàng loạt do trại lợn nghìn con xả thải

(Dân Việt) Người dân nghi ngờ trang trại lợn tại xã Hương Vĩnh xả thải ra môi trường làm cá tự nhiên chết hàng loạt. Hàng chục hộ dân thôn Vĩnh Hưng và chính quyền xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.

Cá tự nhiên bỗng dưng chết hàng loạt

Thời gian qua hàng chục hộ dân thôn Vĩnh Hưng mất ăn mất ngủ bởi mùi hôi thối, cá tự nhiên chết hàng loạt nghi do trang trại chăn nuôi của HTX chăn nuôi Hà Thông đóng trên địa bàn xã Hương Vĩnh xả thải ra Khe Dùi chảy từ địa phận xã Hương Vĩnh qua xã Hương Xuân.

Người dân xã Hương Xuân đang rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cá chết. Ảnh: N.D

Theo phản ánh của người dân, việc trang trại chăn nuôi này xả thải xuống khe suối diễn ra theo quy luật. Khi trời có mưa, nước khe lớn là họ tiến hành xả và chỉ xả vào buổi đêm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng sự việc không được giải quyết... Trang trại này đi vào hoạt động vào tháng 7.2015, thường xuyên nuôi trên 1.000 con lợn thương phẩm.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Phan Xuân Hường - Trưởng Công an xã Hương Xuân - xác nhận: “Ngày 21.1.2018 vừa qua, người dân có phản ánh về hiện tượng cá ở Khe Dùi đoạn chảy qua thôn Vĩnh Hưng chết hàng loạt. Lúc đến kiểm tra đúng là có hiện tượng cá tự nhiên bị chết hàng loạt và nước khe có màu đen đục. Cụ thể nguyên nhân từ đâu thì phải gặp lãnh đạo xã, tôi không có quyền phát ngôn”.

Ông N.V.N cho hay: “Chúng tôi ở đây rất khổ sở bởi từ khi có trang trại chăn nuôi đầu khe nước này, mỗi lần họ xả thải là không khí lại nồng nặc mùi hôi thối, nước khe đen ngòm, cá tự nhiên hàng loạt”.

Anh Nam - một hộ dân sống gần Khe Dùi - nói: “Những đợt họ (HTX chăn nuôi Hà Thông - PV) xả thải là chúng tôi ở đây không thở nổi. Nước khe lúc đen ngòm, lúc lại đục ngầu và có mùi hôi thối. Sáng nay, tôi đi qua khe nước này thấy nước đen ngòm, cá tự nhiên các loại đua nhau ngoi trên mặt nước ngáp rồi chết dạt vào bờ. Tôi nhặt được cả rổ. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, tôi e rằng người dân ở đây dù khỏe mạnh cũng mắc bệnh, nói gì đến người già, trẻ em. Ở cách xa cả km đã ngửi thấy mùi hôi thối thì ở ngay cạnh chắc không thể chịu nổi”.

Một người dân khác bức xúc: Trước đây, trâu bò đều uống nước ở con khe này nhưng từ khi HTX chăn nuôi Hà Thông làm trang trại trên đó thì trâu bò không còn nước để uống. Người dân ở đây đang phải dùng nước giếng khoan. Hiện nay nước giếng cũng có hiện tượng đổi màu và có mùi khó chịu.

Chỉ là do sự cố?

Ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UNBD xã Hương Xuân cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra. Sự việc như người dân phản ánh là có. Nước khe chảy đến đâu cá chết đến đó và thối um cả một vùng. Trang trại đó thuộc địa phận xã Hương Vĩnh (nằm ở cuối nguồn nước xã Hương Vĩnh nhưng lại đầu nguồn nước xã Hương Xuân) nên người dân xã Hương Xuân bị ảnh hưởng. Sau khi kiểm tra UBND xã đã báo cáo Phòng TNMT huyện và các phòng ngành liên quan để xử lý.

Được biết trang trại này đi vào hoạt động vào tháng 7.2015, nuôi trên 1.000 con lợn thương phẩm.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Quang Thông - Chủ nhiệm HTX chăn nuôi Hà Thông - phân trần: “Trang trại chúng tôi làm đảm bảo đúng quy trình nhưng những sự việc vừa qua do sự cố không mong muốn nên một lượng chất thải đã chảy xuống khe suối. Năm trước do vỡ ống dẫn chất thải vào bể chứa nên chất thải chưa qua xử lý chảy tràn xuống khe suối. Nhưng lần này do người quản lý có việc gia đình, nghỉ vài ngày không trực ở trang trại nên có đối tượng cố tình vào trang trại đào phá làm nước thải từ bể chứa chảy xuống khe nước. Sau khi phát hiện sự cố trên chúng tôi đã khắc phục”.

Hiện tại trang trại HTX chăn nuôi Hà Thông đang thả nuôi 1.700 con lợn thương phẩm. Theo quan sát của PV, tại khu vực bể chứa thải của trang trại có bốn bể chứa chất thải, trong đó có một bể biogas và 3 bể lắng. Bể lắng thứ hai, nơi trang trại cho rằng bị kẻ xấu vào đào phá có một vùng đất mới được đào đắp. Bể lắng này được thiết kế sát bờ khe, bằng tường đất và thành tường khá thấp. Tuy nhiên bể lắng thứ hai này lại thấp hơn bể lắng cuối cùng nơi nước thải được xả ra môi trường.