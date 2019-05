Hàng trăm nông dân ra đồng... nhặt rác

(Dân Việt) Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng, hàng trăm nông dân huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xuống đồng thu vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng vào đúng nơi quy định để xử lý.

Chung tay bảo vệ môi trường

Sau khi vụ xuân 2019 đang vào mùa thu hoạch, nhận thấy lâu nay người nông dân thường không ý thức bảo vệ môi trường khi sử dụng vỏ bao, chai, lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng vứt bừa bãi trên khắp các cánh đồng. Đầu tháng 5/2019, Hội ND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã phát động phong trào làm vệ sinh môi trường ở khắp các cánh đồng với khẩu hiệu “Hãy chung tay bảo vệ môi trường” đến với các hội viên Hội ND.

Phong trào nhặt rác ngoài đồng ngay từ khi phát động đã được các hội viên Hội ND huyện Nghĩa Đàn hưởng ứng tham gia sâu rộng. Từ sáng sớm, những hội viên nông dân xóm 9, xã Nghĩa Đức đã tiến hành thu gom vỏ bao, chai, lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng tại các cánh đồng và tập kết về một khu vực riêng để tiêu hủy.

Hội viên Hội ND huyện Nghĩa Đàn xuống đồng thu gom vỏ, chai, lọ thuốc BVTV để xử lý theo quy định, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. ảnh: Cảnh Thắng

Ông Bùi Văn Ninh - hội viên Hội ND xóm 9, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Chúng tôi vừa làm vừa tuyên truyền cho những gia đình khác khi lao động sản xuất phải bỏ vỏ bao BVTV đúng quy định, để tránh ô nhiễm môi trường”.

Trong khi đó, tại xã Nghĩa Yên, việc xây dựng bể chứa vỏ bao bì, chai, lọ thuốc BVTV đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của bà con nông dân trong việc bảo vệ môi trường sống cũng như môi trường sản xuất kinh doanh.

Đã thành thói quen, sau mỗi lần pha chế thuốc BVTV trên đồng ruộng, chị Lê Thị Thảo ở xóm Dừa, Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn) luôn cẩn thận thu gom các loại bao bì, chai lọ đưa vào bể thu gom trên các xứ đồng.

Trao đổi với PV Báo NTNN, chị Lê Thị Thảo cho hay: “Trước đây, do chưa có ý thức bảo vệ môi trường, cũng như chưa có bể chứa rác thải trên các cánh đồng nên ở khắp các chân ruộng đều có rất nhiều vỏ thuốc BVTV, nhất là gần khu vực có nguồn nước, nơi tiện pha chế thuốc. Từ hôm có bể thu gom, khi pha chế xong, người dân trong xóm đều bỏ vỏ bao bì, chai, lọ vào đó để bảo vệ môi trường”.

Tôi thấy hoạt động này nâng cao ý thức người nông dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp. Hiện, phong trào đã phát triển sâu rộng đến khắp 309 chi Hội tham trên 18.636 hội viên tham gia...”.

Ông Phan Thế Phương

Ý nghĩa và thiết thực

Để phát huy hiệu quả công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, Hội ND hướng dẫn bà con lựa chọn thuốc phòng trừ sâu bệnh phù hợp, sử dụng theo quy tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, đúng cách).

Ông Phan Thế Phương - Chủ tịch Hội ND huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã đồng loạt triển khai đến tận các khối xóm, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV”.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết: “Vừa mới phát động, nhưng phong trào đã được nhiều hội viên nhiệt tình tham gia. Qua đó, làm sạch môi trường sống cũng như môi trường lao động sản xuất”.

Được biết, hiện trên toàn tỉnh đã đặt khoảng 1.600 thùng thu gom rác thải BVTV tại 10 huyện. Theo đó, mỗi năm Chi cục Trồng trọt - BVTV tiến hành thu gom, xử lý theo quy trình an toàn 1 lần từ 2 - 3 tấn rác thải BVTV. Tuy nhiên, với lượng rác thải BVTV được thu gom, xử lý quá ít so với lượng thuốc được dùng trong thực tế.

Theo Chi cục Trồng trọt - BVTV, lượng thuốc còn dính lại chiếm từ 5 - 10% lượng thuốc trong bao bì. Vì vậy, cần phải tổ chức thu gom rác thải BVTV một cách có trách nhiệm, nhằm tránh ô nhiễm môi trường, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.